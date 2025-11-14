Almoradí adjudica por 2,5 millones de euros la reforma del colegio Manuel de Torres
Tras años de espera, la actuación, con un plazo de ejecución de 18 meses, modernizará uno de los centros escolares más emblemáticos del municipio
El Ayuntamiento de Almoradí, a través de la Concejalía de Educación, ha adjudicado por casi 2,5 millones de euros las obras de reforma y ampliación del CEIP Manuel de Torres, un proyecto esperado por la comunidad educativa y que permitirá modernizar de manera integral uno de los centros escolares más emblemáticos del municipio.
La mercantil Vivendio Sostenibilidad Energética, que pertenece al grupo Aconser, se ha hecho con la licitación de una reforma que comenzará una vez que se formalice el contrato, que ha sido tramitado por el Consistorio por delegación de competencias de la Generalitat Valenciana. Un proceso que ha afrontado en los últimos años importantes dificultades derivadas del incremento generalizado de los costes de construcción ocasionado por la guerra de Ucrania, la crisis energética y las consecuencias económicas de la pandemia de covid.
Nuevos espacios
Las obras previstas, con un plazo de ejecución de 18 meses, supondrán una mejora integral de espacios, accesibilidad, seguridad y bienestar del alumnado. Entre las actuaciones destacan la construcción de un nuevo gimnasio cubierto, una biblioteca, una sala de psicomotricidad en el patio de Infantil, un hall de conexión entre aulas de Infantil, una nueva sala polivalente, un aula de usos múltiples en el espacio actualmente ocupado por la vivienda del conserje, reparación de escalones en varios accesos, instalación de bocas de incendio equipadas (BIE), nueva instalación de aseos de planta en el edificio de Primaria, adecuación de la carpintería exterior en el aulario de Infantil (4-5 años), aire acondicionado y lamas de protección solar, nueva puerta de acceso a la zona de Infantil, instalación de un ascensor accesible, dos nuevas zonas de juego en el patio de Infantil, retirada de bordillos en esta misma área, sustitución de la puerta de paso abatible entre los patios de Infantil y Primaria y renovación de los bancos de madera del patio de Primaria.
La alcaldesa María Gómez ha destacado que "esta adjudicación supone un paso decisivo para garantizar unas instalaciones dignas, modernas y seguras para los niños y niñas del CEIP Manuel de Torres". Tras años de dificultades por motivos ajenos al municipio, ha indicado, "culminamos un proceso que permitirá transformar el centro y responder a las necesidades reales de la comunidad educativa, reafirmando nuestro compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas en Almoradí".
