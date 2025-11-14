El Colegio de Médicos de Alicante premia a la Cátedra Loazes de Orihuela

El Colegio oficial de Médicos de Alicante ha celebrado el "XIX Nuestro día de la paz" bajo el lema "Formación y educación para el empleo. Nuestro futuro", un acto en el que ha entregado un galardón a la Cátedra Arzobispo Loazes, la sede universitaria de la Universidad de Alicante (UA) en Orihuela por "la excelencia del trabajo que la Cátedra Loazes está realizando en esta nueva etapa desde sus inicios en septiembre de 2025", fecha en la que asumió la dirección la profesora Maribel Peñalver, que ha recogido el premio.

Además, la UA celebrará este lunes, a las 19 horas, en la sala Oriol, el acto institucional de relevo en la dirección de la Cátedra Arzobispo Loazes. En el transcurso del acto, Peñalver asumirá oficialmente la dirección, relevando al profesor Gregorio Canales, al que se le rendirá homenaje por su destacada trayectoria al frente de la sede de Orihuela desde sus inicios.

El acto contará con la presencia de la rectora de la UA, Amparo Navarro; el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu; el secretario general de la UA, Josep Ochoa, y el rector honorario Antonio Gil Olcina, además de representantes institucionales, académicos y del ámbito cultural de la comarca.

Durante la ceremonia, se realizará la lectura del acuerdo de nombramiento, la firma del documento de toma de posesión por parte de la nueva directora y la rectora, así como el reconocimiento al profesor Gregorio Canales por su labor al frente de la Cátedra y la Sede universitaria de Orihuela.

Trayectoria

Peñalver es catedrática de la UA, doctora en Filología por la Universidad de Murcia y especialista en lingüística francesa, con una destacada trayectoria académica e investigadora. Forma parte del laboratorio THALIM de la Universidad de la Sorbona (París 3) y del grupo "Genre, sexualités, langages" en la misma institución.

Ha dirigido el Departamento de Filologías Integradas/Lenguas Modernas de la UA (2020-2023) y ha sido coordinadora del área de docencia del Centro de Estudios de la Mujer. Autora de numerosas publicaciones y participante en más de 80 congresos internacionales, ha sido reconocida con la acreditación de Excelencia en Docencia Universitaria (2023-2024) y es Caballero en la Orden de las Palmas Académicas del Ministerio de Educación e Investigación de la República Francesa.

El acto finalizará con los discursos institucionales de la rectora de la UA y del alcalde de Orihuela. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.