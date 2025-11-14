La depuradora de Orihuela Costa amplía su capacidad tras 20 años a marchas forzadas

La depuradora de Orihuela Costa ha aumentado su capacidad tras finalizar su reforma integral con unas obras que comenzaron a principios de 2023 y tenían un plazo de ejecución de un año. La actuación acometida por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) con una inversión de 6,6 millones de euros, ha renovado la línea de agua de la instalación, ampliando los canales de desbaste y construyendo un nuevo tanque de laminación de caudal y nuevas cámaras de conexión al reactor biológico, con el fin de garantizar un tratamiento más eficiente, pasando de una capacidad de 12.000 metros cúbicos al día a 16.000.

El sistema de saneamiento y depuración se puso en servicio en el año 2000, por lo que era necesario adaptar las instalaciones a un nuevo escenario que superaba su capacidad. En realidad, se vio superado apenas cinco años después por el enorme crecimiento urbanístico del litoral, donde están censados unos 30.000 vecinos, una cifra que puede llegar a triplicarse en verano, la época de mayor afluencia de residentes que hacen uso de sus segundas residencias.

La nueva depuradora, que la EPSAR adjudicó en octubre de 2022 a la Unión Temporal de Empresas formada por Orthem-Eiffage Infraestructuras, seguirá desviando caudales que no puede asumir a Torrevieja y Pilar de la Horadada.

D. Pamies

De hecho, se ha conectado la cuenca de saneamiento de la zona costera de Orihuela con las de estos municipios vecinos mediante la construcción de dos nuevas conducciones de impulsión de agua residual, una interconexión que permite atender las necesidades de saneamiento.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha visitado este viernes las instalaciones, ha explicado que "la reforma permite optimizar el funcionamiento del sistema, ya que puede derivar los incrementos de caudal hacia las estaciones depuradoras de las poblaciones limítrofes, como Torrevieja y Pilar de la Horadada, lo que mejora la eficiencia global y asegura el correcto saneamiento incluso en los meses de mayor afluencia".

Autoridades visitan las nuevas instalaciones / Información

Asimismo, se han renovado los equipos de tres estaciones de bombeo, se ha construido una nueva estación en la zona de La Zenia, en sustitución de la anterior -la depuradora recibe el agua bruta a través de cuatro estaciones de bombeo (Los Caballos, La Regia, La Zenia 2 y La Solana)-, y se han renovado las fachadas de las estaciones de bombeo, integrándolas en el entorno urbano con una propuesta "más amable y creativa", ha indicado Martínez Mus, que también ha subrayado que las nuevas instalaciones entraron en servicio en marzo y durante el verano, que es cuando la población crece, y "el sistema de saneamiento ha funcionado correctamente, garantizando la depuración y el buen estado ambiental en el litoral oriolano".

Inversión de 97 millones de euros

Durante la visita, el vicepresidente segundo, que ha estado acompañado del alcalde de Orihuela, Pepe Vergara, el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Francisco Javier Sendra, y el director gerente de la EPSAR, José Aparicio, ha señalado que la reforma de la EDAR forma parte del plan de 97 millones de euros de inversión en actuaciones ya en marcha y las que hay planificadas para la Vega Baja.

En este sentido, ha añadido que la apuesta por la reutilización del agua y la eficiencia en todo el ciclo de tratamiento "permite aprovechar cada gota y maximizar su uso, lo que respalda y fortalece la reivindicación histórica de la comarca para recibir los recursos hídricos que le corresponden". Precisamente, la capacidad de reutilizar el agua y la gestión rigurosa que se aplica en la Vega Baja "nos avalan para continuar con esta exigencia", ha concluido.