TORREVIEJA
Este es el día y la hora del encendido de luces de Fiestas Patronales y Navidad en Torrevieja
La plaza de la Constitución acogerá, un año más, una fiesta multitudinaria para apretar el botón de alumbrado para docenas de calles y avenidas con una inversión de más de 450.000 euros
La empresa adjudicataria está ultimando la instalación del alumbrado ornamental de Fiestas Patronales de La Purísima y Navidad. El Ayuntamiento Torrevieja se apuntó a la espiral de gasto en alumbrado decorativo de fiestas en la que se han embarcado muchas ciudades de España en los últimos años y que además se estrena una semana antes del mes de diciembre. En el caso de la ciudad turística con una inversión que supera los 450.000 euros con el objetivo de atraer visitantes al centro, donde se concentra el pequeño comercio y la hostelería.
Plaza de la Constitución
Será uno de los primeros actos multitudinarios de la nueva corte salinera, con la Reina de la Sal y sus Damas con la asistencia del alcalde Eduardo Dolón, la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra y la regidora de alumbrado público Concha Sala. Como ocurre en los últimos años el acto de encendido se ha convertido en una celebración multitudinaria que este 2025 tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 18.30 horas en la plaza de la Constitución. Con sesión DJ antes y depués de ese acto y la actuación de "Siempre Disco" y música de baile.
Aunque en el caso de Torrevieja la iluminación cubre el doble objetivo porque en ese despliegue también se incluyen los motivos de Fiestas Patronales de La Purísima que tienen su recta final en la última semana de noviembre y, sobre todo, la primera de diciembre.
Lo más popular
Los referentes de este alumbrado adjudicado a Iluminaciones Granja, pero que en su mayor parte está instalando una empresa local son la calle Concepción y aledañas, las únicas peatonales del centro de Torrevieja, la propia plaza de la Constitución con su escenario y el nombre de la ciudad configurado en grandes letras led, además del propio árbol de Navidad que desde hace décadas dona la comunidad escandinava de Torrevieja -aunque en este caso ya avanzado el mes de diciembre--. En la misma plaza destaca la cortina led que cubre toda la fachada de la iglesia arciprestal de la Inmaculada con seis proyectores.
También la calle Caballero de Rodas y adyacentes que además de concentrar la mejor iluminación extraordinaria son engalanadas con la imagen de La Purísima. Y los cinco grandes árboles de Navidad luminosos de la plaza de Miguel Hernández (diez metros de alto y 7.000 euros de coste), plaza de Oriente, plaza de Encarnación Puchol, el Palacio de los Deportes con 15 metros de altura y con un precio estimado de montaje y desmontaje de 9.000 euros cada uno.
Al que se suma el más llamativo instalado en el paseo de Juan Aparicio junto al mar. Este último de 20 metros de altura y transitable y valorado en el contrato con 17.000 euros.
Lejos del centro
También las principales avenidas del casco urbano, acceso y salida de la ciudad como Desiderio Rodríguez, Gregorio Marañón, Diego Ramírez, o Cortes Valencianas, y las principales rotondas, además de La Mata, cuentan con una iluminación especial potente.
Mientras que los motivos festivos y de Navidad escasean en las áreas residenciales alejadas del centro y donde los led dan paso a unos cuantos metros de guirnaldas de bombilla en sus principales entradas.
Toda la iluminación cuenta con un sistema de apagado de ahorro energético.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Torrevieja será la sede del Low Festival 2026 tras su salida de Benidorm
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Torrevieja licita la redacción del proyecto para construir el primer aparcamiento subterráneo de La Mata
- Torrevieja pide a la Generalitat abrir otro acceso al Hospital desde la CV-95 para rebajar los atascos
- Auroras boreales cerca de Alicante: MeteOrihuela comparte este vídeo que califica de 'impresionante
- El turismo residencial genera en el área de salud de Torrevieja una deuda de 2,3 millones en el último año