Este es el día y la hora del encendido de luces de Fiestas Patronales y Navidad en Torrevieja

La empresa adjudicataria está ultimando la instalación del alumbrado ornamental de Fiestas Patronales de La Purísima y Navidad. El Ayuntamiento Torrevieja se apuntó a la espiral de gasto en alumbrado decorativo de fiestas en la que se han embarcado muchas ciudades de España en los últimos años y que además se estrena una semana antes del mes de diciembre. En el caso de la ciudad turística con una inversión que supera los 450.000 euros con el objetivo de atraer visitantes al centro, donde se concentra el pequeño comercio y la hostelería.

Plaza de la Constitución

Será uno de los primeros actos multitudinarios de la nueva corte salinera, con la Reina de la Sal y sus Damas con la asistencia del alcalde Eduardo Dolón, la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra y la regidora de alumbrado público Concha Sala. Como ocurre en los últimos años el acto de encendido se ha convertido en una celebración multitudinaria que este 2025 tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 18.30 horas en la plaza de la Constitución. Con sesión DJ antes y depués de ese acto y la actuación de "Siempre Disco" y música de baile.

Aunque en el caso de Torrevieja la iluminación cubre el doble objetivo porque en ese despliegue también se incluyen los motivos de Fiestas Patronales de La Purísima que tienen su recta final en la última semana de noviembre y, sobre todo, la primera de diciembre.

Eduardo Navarrete, Rosario Martínez Chazarra, Cocha Sala; y la corte salinera con Nuria Martí de Oro, Inés Martínez y Ana Vidal, accionan el botón de encendido en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Lo más popular

Los referentes de este alumbrado adjudicado a Iluminaciones Granja, pero que en su mayor parte está instalando una empresa local son la calle Concepción y aledañas, las únicas peatonales del centro de Torrevieja, la propia plaza de la Constitución con su escenario y el nombre de la ciudad configurado en grandes letras led, además del propio árbol de Navidad que desde hace décadas dona la comunidad escandinava de Torrevieja -aunque en este caso ya avanzado el mes de diciembre--. En la misma plaza destaca la cortina led que cubre toda la fachada de la iglesia arciprestal de la Inmaculada con seis proyectores.

También la calle Caballero de Rodas y adyacentes que además de concentrar la mejor iluminación extraordinaria son engalanadas con la imagen de La Purísima. Y los cinco grandes árboles de Navidad luminosos de la plaza de Miguel Hernández (diez metros de alto y 7.000 euros de coste), plaza de Oriente, plaza de Encarnación Puchol, el Palacio de los Deportes con 15 metros de altura y con un precio estimado de montaje y desmontaje de 9.000 euros cada uno.

Al que se suma el más llamativo instalado en el paseo de Juan Aparicio junto al mar. Este último de 20 metros de altura y transitable y valorado en el contrato con 17.000 euros.

Lejos del centro

También las principales avenidas del casco urbano, acceso y salida de la ciudad como Desiderio Rodríguez, Gregorio Marañón, Diego Ramírez, o Cortes Valencianas, y las principales rotondas, además de La Mata, cuentan con una iluminación especial potente.

Mientras que los motivos festivos y de Navidad escasean en las áreas residenciales alejadas del centro y donde los led dan paso a unos cuantos metros de guirnaldas de bombilla en sus principales entradas.

Toda la iluminación cuenta con un sistema de apagado de ahorro energético.