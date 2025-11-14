Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escape Room gratis en Orihuela: cómo apuntarse a ‘La Fábrica de Chocolate’ y resolver el misterio

La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años y es necesario realizar una inscripción previa

Vista aérea de Orihuela

Vista aérea de Orihuela / Tony Sevilla

O. Casado

O. Casado

Pocas actividades más divertidas que un escape room. En Orihuela lo saben y han organizado ‘La Fábrica de Chocolate', en el edificio de la Lonja, un escape room dirigido a jóvenes y mayores que es totalmente gratuito.

La Concejalía de Juventud organiza este evento los días 22 de noviembre, 13, 29 y 27 de diciembre con ocho pases diarios. Cada uno de los pases durarán unos 50 minutos y los horarios son de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

La temática elegida la hace ideal para el público juvenil y adulto (está indicado para personas de 12 a 30 años) gracias a su mezcla de fantasía, humor y misterio. Los participantes vivirán un juego teatralizado donde interactuarán con personajes en vivo y recorrerán tres escenarios decorados al detalle.

El objetivo es que los jugadores superen las distintas pruebas y acertijos de todos los escenarios, que van desde un jardín repleto de caramelos y dulces gigantes que esconden los primeros acertijos visuales; un laboratorio-cocina, donde entre tubos, probetas y cofres se pondrán a prueba el ingenio y la observación; y una oficina de prototipos, escenario final en el que deberán descifrar códigos ocultos y resolver misterios escondidos entre objetos y cuadros.

Cada partida tendrá una duración aproximada de 50 minutos, lo que permitirá la participación de numerosos grupos a lo largo del día.

Las inscripciones pueden realizarse a través de este formulario de inscripción.

