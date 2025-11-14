Muere un joven de 22 años al caerle una palmera sobre el coche que conducía en la CV-95 de Torrevieja

Un joven de 22 años ha fallecido tras caerle sobre el coche que conducía una palmera situada en la mediana de la CV-95 en Torrevieja.

El accidente se produjo sobre las 17.30 de este viernes en el tramo de esta carretera autonómica comprendido entre la rotonda de Carrefour y La Hoya, a la altura de la ITV. Al lugar se trasladaron inmediatamente bomberos del Parque de Torrevieja, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, además de asistencia sanitaria con una ambulancia medicalizada SAMU.

Las labores de rescate y auxilio del conductor obligaron a cortar los dos carriles de salida sentido Rojales de este vial, que el principal de acceso a Torrevieja, con un paso de más de 30.000 vehículos diarios, lo que ha provocado algunas retenciones, dado que la palmera permaneció cruzada en el víal una hora después del accidente porque la prioridad era la asistencia al conductor.

El coche no había llegado a la altura de la palmera cuando esta se ha desplomado. Desafortunadamente ha terminado por impactar justo sobre la zona delantera del conductor. El vehículo ha arrastrado el tronco hasta quedar parado junto a la mediana.

El joven es de nacionalidad española y reside en Torrevieja.

Picudo

Los servicios de asistencia han detectado que el ejemplar podría estar afectado por plaga de picudo concentrada en el tronco -lo que la hace en muchas ocasiones imperceptible para los servicios de jardinería- lo que habría sido la causa de la caída de la palmera.

