Abre un aparcamiento con forma de alcachofa en la Vega Baja para compartir coche

La Generalitat ha puesto en servicio un nuevo parking en la Vega Baja, tras invertir 645.000 euros, con el objetivo de fomentar la práctica de compartir coche, con un guiño a la comarca: su forma evoca una alcachofa en honor a su tradición agrícola y a las fiestas y eventos que se celebran en torno a la joya de la huerta.

El área de intercambio sobre una superficie de 16.800 metros cuadrados, que comparten Daya Nueva y Almoradí, se ha dotado de elementos de señalización, balizamiento, jardinería y alumbrado. Además, dispone de una capacidad de 131 plazas para vehículos ligeros, algunas de las cuales quedarán reservadas para personas con movilidad reducida. También se ha renovado la vegetación con nuevas plantaciones que mejoran la integración paisajística de este nuevo equipamiento público.

Situado en la CV-912, vía que enlaza con la AP-7 y vertebra la movilidad entre Almoradí, Daya Nueva y el resto de la Vega Baja, refuerza la red local de carreteras y facilita los desplazamientos diarios de miles de usuarios.

Esta carretera registra una media de 3.714 vehículos al día, según datos de aforo de 2023, siendo frecuentemente utilizada como vía de acceso a los núcleos de población de Almoradí, Rafal y Dolores y demás municipios de la comarca y para acceder a la autopista AP-7(Alicante-Cartagena).

Próximas actuaciones

Con esta actuación, la provincia de Alicante suma ya cinco aparcamientos para vehículo compartido promovidos por la Generalitat, consolidando un modelo de movilidad eficiente y reduciendo emisiones asociadas a los desplazamientos cotidianos. Próximamente, se iniciarán nuevas actuaciones, como la prevista en Rafal.

En Orihuela, también hay uno junto a la glorieta de la carretera CV-930 con una capacidad de 56 plazas de aparcamiento, algunas reservadas para personas con movilidad reducida, sobre una parcela de dominio público de 3.600 metros cuadrados, en la que hay elementos de señalización, balizamiento, jardinería y alumbrado.

Se trata, ha afirmado el Consell, de un ejemplo más de su voluntad de seguir avanzando en infraestructuras útiles, integradas en su entorno y orientadas a facilitar desplazamientos más eficientes, seguros y sostenibles en la Comunitat Valenciana.

Movilidad

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado este viernes la instalación, que ya está plenamente operativa para "mejorar la movilidad comarcal, ofreciendo un punto seguro, ordenado y accesible para facilitar el uso compartido del vehículo", ha subrayado.

Martínez Mus ha destacado que este aparcamiento "está ubicado en un cruce estratégico de carreteras" y "será punto de encuentro para que los conductores compartan un único vehículo para ir a su trabajo".

Visita a la instalación / INFORMACIÓN

De esta manera, la Generalitat facilita "una movilidad más ordenada y sostenible", ha explicado, proporcionando un lugar seguro donde realizar los intercambios de ocupantes de vehículos, tanto al ir como al volver de sus centros de trabajo, además de servir como zona de descanso ocasional.

Este tipo de áreas se están implantando en las grandes ciudades, y paulatinamente se irán incorporando como una opción más de transporte. "Este formato resulta útil, práctico y económico para resolver la movilidad cotidiana desde los núcleos residenciales a los principales puntos de concentración de tráfico, tales como polígonos industriales, zonas universitarias y las ciudades, evitando el uso individual del vehículo", ha matizado Martínez Mus.

El vicepresidente segundo ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, y los alcaldes de la zona.