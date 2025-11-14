Interceptadas tres pateras con 18 migrantes en Torrevieja, Altea y Xàbia en las últimas 48 horas

Dieciocho inmigrantes de origen argelino han llegado a las costas de la provincia a bordo de tres pateras interceptadas en las últimas 48 horas en Torrevieja, Altea y a 60 millas del Cabo de la Nao, en Xàbia. Dos de los 11 migrantes que viajaban en la patera de Xàbia han sido detenidos por la Policía como patrones y han sido acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y organización criminal.

La última de las tres pateras es una embarcación de recreo en la que iba cinco personas de nacionalidad argelina a bordo y llegó sobre las 17:30 horas de ayer jueves a la costa de Torrevieja. Lo hizo en una de las zonas más concurridas de la fachada marítima, en la cala del Palangre, junto al paseo de Punta Margalla y la playa de Los Locos, al norte del casco urbano.

Según han podido confirmar INFORMACIÓN por testigos presenciales, fueron interceptados por patrullas de la Guardia Civil poco después de llegar y trasladados al puerto de Alicante, donde se llevaron a cabo las labores de identificación, determinación de la nacionalidad y la edad, así como la aplicación de los protocolos en materia de extranjería por parte de Cruz Roja y Policía Nacional. Los cinco ocupantes son hombres mayores de edad.

La embarcación varada en la cala del Palangre de Torrevieja, junto a los paseos marítimos de Punta Margalla y la playa de Los Locos / JOAQUIN CARRIÓN

A esta embarcación se suma otra con 11 personas también localizada a 60 millas náuticas del Cabo de la Nao en la Marina Alta. Los once migrantes, todos argelinos y mayores de edad, fueron rescatados por Salvamento Marítimo y tras ser trasladados a Alicante la Policía identificó, con la ayuda de testigos protegidos, a dos patrones de la embarcación, los cuales fueron detenidos.

La tercera patera fue localizada poco antes de las ocho de la mañana del pasado miércoles en la cala del Racó del Corb en Altea. La alarma fue dada por vecinos y solo se pudo localizar a dos migrantes. El resto de ocupantes de la patera se dio a la fuga.

Torrevieja

La embarcación que emplearon los migrantes para el caso de la curva del Palangre no es la habitual con motor fueraborda, estrecha y de pequeñas dimensiones. En este caso se trata de una embarcación recreativa intraborda -con el motor incorporado en la propia nave- y con una pequeña cabina. Además, llegó a plena luz del día y con una bandera argelina izada en la popa.