"Tu pueblo y el mío" sigue dando pasos contra las "agresiones" del bipartito de Orihuela a Miguel Hernández 

La plataforma ciudadana "Tu pueblo y el mío", que nació a raíz de las agresiones del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela contra la figura del poeta Miguel Hernández, continúa creciendo y consolidándose como movimiento cívico por la defensa de la libertad, la cultura y la dignidad democrática.

Tras su constitución oficial como asociación de carácter nacional el pasado 5 de junio, la entidad hace públicos sus estatutos, su organigrama y sus principios fundacionales a través de su nueva página web www.tupuebloyelmio.org.

La web incorpora también un apartado de actualidad y comunicación, desde donde se difundirán comunicados, campañas y actividades culturales, así como una sección dedicada al legado ético y literario de Miguel Hernández, inspiración permanente del proyecto.

La asociación cuenta con tres portavocías: en Madrid, que coordina las relaciones institucionales y la proyección nacional; Alicante, que impulsa la acción social y cultural en la provincial, y Orihuela, origen simbólico y motor emocional del movimiento.

En las próximas semanas, se abrirá a través de la web un formulario de afiliación para quienes deseen sumarse al proyecto, sin descartar la creación de nuevas portavocías en otras regiones de España.

Objetivos

Su espíritu se resume en trabajar para la libertad: "La libertad no es un regalo: es una lucha constante por un derecho fundamental, que se toma y se defiende, como hizo Miguel Hernández".

Con esta nueva etapa, la asociación reafirma su compromiso con los valores democráticos, la memoria cultural y la defensa activa de los derechos ciudadanos en todo el territorio nacional.

Sus fines son promover, difundir y preservar la figura, la obra y el pensamiento del poeta oriolano, reconociendo su valor literario, histórico, humano y ético como patrimonio colectivo de la ciudadanía, así como fomentar los valores republicanos, liberales y democráticos que inspiraron su vida y su obra, como la justicia social, la igualdad, la libertad de pensamiento, el compromiso cívico y la defensa de los derechos humanos.

Participación ciudadana

También actuará como plataforma ciudadana que canaliza propuestas, demandas o inquietudes vecinales, así como haciendo seguimiento de políticas públicas locales que afecten a los intereses colectivos para detectar y proponer soluciones a los problemas municipales, especialmente los que afectan a los barrios y a la ciudadanía.

Para ello, impulsarán actividades culturales, educativas y sociales que favorezcan el conocimiento crítico de la historia contemporánea de España, en especial de la Segunda República, la Guerra Civil y la represión franquista, desde una perspectiva democrática y de memoria histórica.

Además, organizarán debates, mesas redondas, encuentros ciudadanos y foros abiertos sobre cuestiones de interés sociopolítico, municipal y cultural, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, el intercambio de ideas y la participación ciudadana, además de programar eventos culturales y actividades divulgativas, como recitales poéticos, proyecciones de documentales, exposiciones, representaciones teatrales, jornadas literarias y conmemoraciones vinculadas a la figura de Miguel Hernández y los valores democráticos que representa.

Protestas

Asimismo, convocará actos públicos, manifestaciones, concentraciones, movilizaciones o actos simbólicos y realizará estudios, informes, análisis y publicaciones sobre temas de interés local, histórico, cultural o político, que contribuyan a una ciudadanía más informada, crítica y activa.

Otro de sus fines será la interposición de acciones judiciales o administrativas, en defensa de los derechos, libertades e intereses generales o particulares que se consideren vulnerados.

Su organización pretende ser heterogénea, integrada por personas procedentes de distintos entornos políticos, sociales y movimientos ciudadanos.