Los regantes pedirán medidas cautelares para suspender los caudales ecológicos que recortarán el trasvase desde enero

Los regantes no tiran la toalla tras el varapalo judicial que supuso la desestimación del recurso de la Región de Murcia en el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo y el recorte del trasvase Tajo-Segura que contempla.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), con el respaldo de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de la Región de Murcia, ha anunciado una nueva ofensiva judicial para tratar de paralizar el aumento de caudales ecológicos del Tajo.

Así, el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, la consejera de Agua y Agricultura, de la Región de Murcia, Sara Rubira, y el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, mantuvieron este viernes en la consejería de Agricultura de Murcia una reunión con el objetivo de analizar en detalle las “irregularidades” que, según aseguran, se estarían produciendo en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y que afectarían de manera directa al futuro del trasvase. Y las actuaciones más inmediatas que pasarán por reclamar la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez.

Ocho metros cúbicos por segundo

El 1 de enero de 2026 se elevará de siete a ocho metros cúbicos por segundo el caudal ecológico del Tajo en su tramo de Aranjuez. El incremento de los caudales ecológicos está previsto en el Plan de Cuenca del Tajo vigente desde enero de 2023 y justificado por sentencias judiciales que piden fijar un mínimo. De los seis fijados antes de esa actulización, a siete en 2025 y los ocho de 2026, hasta los 8,6 del 2027.

Los agricultores de Alicante, Murcia y Almería, 62 comunidades de regantes y 80.000 regantes usuarios del trasvase, aseguran que supondrá un recorte anual del trasvase Tajo-Segura de cien hectómetros en 2027, momento en el que el caudal ecológico supere esos 8,6 m3/s, porque interpretan que las reglas de explotación del trasvase cambiarán para permitir ese aumento para desembalsar más agua de la cabecera del Tajo o finalmente reservarla en esa cabecera para usos lucrativos y turisticos. Ahí se ubican los embalses de Entrepeñas y Buendía, que alimentan el trasvase. Ese recorte supondrá casi un 50 % menos de lo que reciben de media anual ahora - en torno a 220-. Los caudales ya se elevaron de seis a siete metros por segundo en 2025.

Irregularidades

Barrachina subrayó la necesidad de actuar de manera conjunta entre la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, beneficiarias del trasvase Tajo-Segura para evitar lo que a su juicio "es uno de los mayores atentados ecológicos que pueden vivir nuestras tierras”. El consejero valenciano sostuvo que "España no tiene un problema de agua, sino de insolidaridad”, y criticó lo que considera un trato desigual en la gestión de los caudales. Recordó que, mientras al río Júcar solo se le exigen 2 m³/s de caudales ecológicos, al Tajo “se le piden tres veces más sin justificación técnica”.

Barrachina insistió en que existen oscilaciones injustificadas de caudal en el Tajo que, según dijo, requieren una explicación pública, ya que podrían responder a satisfacciones energéticas para alguna empresa o empresas. “Intuimos que es para generar electricidad, pero que nos lo cuenten”, reclamó. También denunció lo que calificó como “técnica de grifo abierto” en algunos sistemas de riego de la cuenca del Tajo, lo que a su juicio provoca un derroche estimado de más de 100 hm³ anuales frente al modelo de ahorro implantado en el Levante.

El informe Barrachina

El encuentro se celebraba tras la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de un informe elaborado por la Comunidad Valenciana que, según la consejera murciana Rubira, “pone de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión que realiza la Confederación del Tajo”. Junto a equipos jurídicos y técnicos, se estudiarán todas las vías de defensa, incluidas actuaciones judiciales y la petición de medidas cautelares.

“El Gobierno de España no puede modificar las reglas de explotación mientras existan informes que manifiesten que los graves problemas del Tajo están precisamente en la gestión de esa Confederación”, aseguró. Ese informe la Comunidad Valenciana fue remitido junto a una carta a la ministra Sara Aagesen que pedía diálogo no ha recibido respuesta.

"Una bañera sin tapón"

Ese informe, como avanzó INFORMACIÓN, refleja que desde los embalses de Entrepeñas y Buendía se ha estado soltando más agua de la que indican las reglas actuales, lo que la consejera comparó con “llenar una bañera sin poner el tapón”. Esa práctica, añadió habría provocado un desperdicio de hasta 100 hm³ al año, una cifra que, recordó, coincide con los recortes planteados para el Segura para el año 2027. También criticó la ausencia de un programa de seguimiento sobre el efecto de los caudales ecológicos, obligatorio desde 2024, y denunció la “falta total de transparencia” de la CHT.

Para la consejera, las decisiones en torno al Tajo-Segura “responden a criterios políticos, sectarios e ideológicos” y suponen una amenaza para el sector agroalimentario del Levante. “En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje”, advirtió.

El conseller añadió que, mientras Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía han realizado inversiones para modernizar regadíos y optimizar recursos, en la cuenca alta del Tajo “hay obras por valor de más de 60 millones de euros pendientes de ejecutar” que permitirían mejorar la eficiencia en origen. Para Barrachina, el trasvase es esencial desde el punto de vista agrario, ambiental y social, y alertó de que recortar su caudal supondría “un triple daño ecológico”, desde la pérdida de masa forestal hasta el aumento del riesgo de incendios o la menor capacidad de absorción frente a riadas.

Momento previo a la reunión en la consejería de Agricultura murciana este viernes / D. Pamies

Hasta las últimas consecuencias

Desde el Scrats, Lucas Jiménez recordó que los regantes llevan años denunciando que el caudal circulante en el Tajo supera habitualmente lo pactado, especialmente en los tramos que afectan al trasvase. El informe de la Generalitat, afirmó, “pone negro sobre blanco” esa situación y ofrece datos que podrían respaldar una posible acción legal. Jiménez señaló que el sindicato estará “hasta las últimas consecuencias” en cualquier iniciativa jurídica.

¿Qué son los caudales ecológicos? En la legislación española los caudales ecológicos se definen como aquellos que contribuyen a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en los ríos y mantienen, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. El Ministerio para la Transición Ecológica los incorporó al actual Plan de Cuenca del Tajo atendiendo a sentencias del Supremo que pedían su puesta en marcha pero sin fijar su volumen. Los regantes usuarios del trasvase señalan que esos caudales no están cuantificados bajo un criterio técnico.

Además, denunció la falta de información sobre el destino del dinero aportado por los regantes en concepto de canon del trasvase. Recordó que la ley establecía que esos fondos, unos 600 millones desde el inicio del acueducto, debían invertirse en los municipios ribereños para mejorar sus infraestructuras y garantizar el abastecimiento. Sin embargo, asegura que nunca han recibido datos que aclaren su uso real. “Preguntamos al Ministerio, pedimos información y se nos negó; recurrimos incluso al Supremo y lo perdimos todo. No sabemos dónde ha ido a parar ese dinero”, lamentó.

Peticiones Resumen Paralización de las nuevas normas de explotación Detener normas que recortan agua a Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana sin justificación técnica. Igualdad de trato entre Tajo y Segura Los regantes del Tajo deben tener los mismos derechos que los del Segura. Inversiones urgentes en modernización de regadíos Invertir 68 M€ en regadíos del Tajo para ahorrar 100 hm³ y cubrir el caudal ecológico del Jarama. Criterios comunes para caudales mínimos No es justo que ríos con más caudal (como el Júcar) tengan mínimos más bajos que el Tajo. Caudales ecológicos ya garantizados Se cumplen y superan ampliamente; no justifican nuevos recortes al trasvase. Gestión eficiente en cabecera El riego en el alto Tajo usa 12.000 m³/ha frente a 5.200 m³/ha en el Segura; hay ineficiencia. Desperdicio de recursos frente a recortes Se desperdician ~100 hm³/año en el Tajo, igual al volumen que se pretende recortar al trasvase. El trasvase no es el problema Los problemas del Tajo (calidad/cantidad) no se deben al trasvase Tajo-Segura. Demandas ambientales ya cubiertas Los desembalsos actuales superan lo necesario para cumplir obligaciones ambientales. Transparencia real, no opacidad Falta información clara sobre gestión en la cuenca, especialmente hacia Portugal.

"Crispación" de los municipios ribereños

Jiménez señaló que ese desconocimiento contribuye a aumentar la “crispación” de algunos municipios de la cabecera del Tajo hacia el trasvase, pese a que —dijo— el abastecimiento para 12.000 habitantes “nunca ha estado en riesgo”. Afirmó también que una adecuada gestión en origen permitiría ahorrar otros 100 hm³ mediante modernización de regadíos en el Alto Tajo, una inversión que el Ministerio, según denunció, “ni ha ejecutado ni tiene intención de ejecutar”.

Tanto Barrachina como Rubira y Jiménez coincidieron en reclamar unidad institucional y social para frenar unas decisiones que consideran “injustas y perjudiciales”. Las comunidades implicadas esperan ahora el análisis de los servicios jurídicos para determinar las acciones a emprender.