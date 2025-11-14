Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un terremoto con epicentro en San Miguel de Salinas sacude la Vega Baja

El pasado domingo se registró en Jacarilla un seísmo de la misma magnitud

Epicentro del terremoto de San Miguel de Salinas.

Carmen Tomàs

El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado el seísmo que ayer sintieron muchos vecinos del entorno de San Miguel de Salinas, municipio donde tuvo lugar el epicentro del terremoto. El IGN ha registrado la hora del fenómeno a las 16:59 h de la tarde.

Se trató de un temblor de magnitud 1.7, considerada leve, a una profundidad de 6 kilómetros con epicentro al sureste de la citada población. Hasta incluso vecinos de Torrevieja han relatado que sintieron el seísmo que, aunque no representa ningún peligro por su magnitud, sí se hizo notar más allá del epicentro.

Ya el pasado domingo se registró en Vega Baja del Segura un terremoto de la misma magnitud -1.7- en Jacarilla.

¿Terremoto anterior?

Testigos afincados en Torrevieja aseguraron a este periódico que se sintió un temblor anterior al registrado por el IGN. Desde Proyecto Mastral también aseguran un temblor que pudo preceder a de las 16.59 h, si bien no existen registros oficiales.

Rescatado en Orihuela un serval de cinco años que una familia mantenía como mascota

Un terremoto con epicentro en San Miguel de Salinas sacude la Vega Baja

Probabilidad de lluvia débil en interior y litoral norte de Alicante

Orihuela recupera tras dos décadas de abandono el parque de educación vial en la Costa

La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: primer premio en Benidorm y segundo en Callosa de Segura

Tres detenidos por matar a un hombre que se resistió al robo de su teléfono móvil en Torrevieja

Aplazan el juicio al alcalde oriolano Vegara acusado de supuesto fraude fiscal al 21 de noviembre

Detenidos cinco implicados en robos con violencia que habían causado alarma social en Almoradí
