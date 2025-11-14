Un terremoto con epicentro en San Miguel de Salinas sacude la Vega Baja

El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado el seísmo que ayer sintieron muchos vecinos del entorno de San Miguel de Salinas, municipio donde tuvo lugar el epicentro del terremoto. El IGN ha registrado la hora del fenómeno a las 16:59 h de la tarde.

Se trató de un temblor de magnitud 1.7, considerada leve, a una profundidad de 6 kilómetros con epicentro al sureste de la citada población. Hasta incluso vecinos de Torrevieja han relatado que sintieron el seísmo que, aunque no representa ningún peligro por su magnitud, sí se hizo notar más allá del epicentro.

Ya el pasado domingo se registró en Vega Baja del Segura un terremoto de la misma magnitud -1.7- en Jacarilla.

¿Terremoto anterior?

Testigos afincados en Torrevieja aseguraron a este periódico que se sintió un temblor anterior al registrado por el IGN. Desde Proyecto Mastral también aseguran un temblor que pudo preceder a de las 16.59 h, si bien no existen registros oficiales.