La Vega Baja se convierte en un campo de experimentos para adaptar los cítricos a extremos climáticos

Más de 300 asistentes se han dado cita en la IV Jornada de Cítricos que ha organizado Asaja y el Ayuntamiento de Orihuela en la capital de la Vega Baja, que tiene más de 35.000 hectáreas dedicadas al cultivo de cítricos, la mitad dedicadas al limón, lo que representa el 80% de la superficie citrícola provincial y el 35% de la producción nacional de limón.

Agricultores, empresarios del sector agroalimentario, universidades, comunidades de regantes, juzgados de aguas, entidades financieras, autoridades políticas y expertos de referencia han asistido este viernes al evento para analizar los principales retos y oportunidades que afronta la citricultura.

Así, se ha reivindicado rentabilidad, investigación y agua como pilares del futuro citrícola alicantino, proporcionando información rigurosa y actualizada sobre los temas que más preocupan a los citricultores: plagas y sanidad vegetal, tendencias de mercado, perspectivas de la campaña 2025/26, nuevos patrones y variedades, así como los inconvenientes que supone la importación masiva procedente de terceros países sin los controles adecuados.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha avanzado que la entidad agraria está trabajando, junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en un proyecto para impulsar un campo de experimentación en la Vega Baja para verificar el comportamiento de nuevas variedades y patrones de cítricos adaptados al suelo, el agua y el clima locales: "Solo apoyando la investigación podremos garantizar un modelo de citricultura de alta calidad, eficiente y sostenible", ha aseverado.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja, en la jornada / INFORMACIÓN

Sin olvidar, a renglón seguido, la urgente necesidad de una planificación hídrica eficiente, defendiendo el papel estratégico del trasvase Tajo-Segura como garantía de la soberanía alimentaria. "El cultivo del limón se sustenta en el agua del trasvase, y será el más afectado si se acaba con esta infraestructura vital", ha subrayado.

En suma, ha advertido de que "sin agua, sin investigación y sin reciprocidad en los acuerdos comerciales, el futuro de los cítricos de la Comunidad Valenciana está en peligro".

Nuevos patrones y variedades

La doctora e investigadora del IVIA, María Ángeles Forner, ha afirmado que "el mercado necesita nuevos patrones que permitan a los cítricos adaptarse a un escenario marcado por la sequía, la salinidad y los extremos climáticos, pero también por la presión de los costes y la competencia exterior".

De esta forma, ha explicado que el futuro de la citricultura pasa por la investigación y el desarrollo de nuevos patrones y variedades más resistentes y productivos, así como por la modernización de los sistemas de cultivo y riego.

María Ángeles Forner, doctora e investigadora del IVIA / INFORMACIÓN

El IVIA ha desarrollado híbridos como el Forner-Alcaide 5 (FA-5), resistente al virus de la tristeza y a la salinidad; el CIVAC 19, pensado para plantaciones intensivas y recolección mecanizada, o el Forner-Alcaide V17, que adelanta la maduración en variedades como la clementina de Nules.

Los patrones influyen directamente en el vigor del árbol, la productividad y la calidad del fruto, por lo que son determinantes para la rentabilidad del cultivo. "Observamos una creciente demanda de patrones que permitan sistemas de plantación más intensivos y reduzcan los costes de producción, facilitando la poda, los tratamientos fitosanitarios y la mecanización de la recolección", ha subrayado.

Plagas

Las plagas y el control fitosanitario es una de las mayores preocupaciones que afecta a los agricultores: "Europa nos deja sin herramientas", ha lamentado Asaja. El jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana, Vicente Dalmau, ha destacado la necesidad de detección precoz y control integrado, haciendo hincapié en que el Cotonet de Sudáfrica está reduciendo su incidencia en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ha añadido, avanza la Pulvinaria y el Trips (Scirtothrips aurantii), que se han mostrado especialmente agresivas en los últimos años.

Dalmau ha señalado que la mosca del Mediterráneo presenta hoy una incidencia menor. No obstante, ha alertado de que a partir de 2026 el sector perderá insecticidas clave como el Spirotetramat y el Spinetoram tras su retirada por parte de la UE, lo que podría comprometer seriamente la eficacia de los tratamientos.

También ha denunciado el riesgo creciente de plagas foráneas debido al comercio internacional y al cambio climático, así como el aumento de alertas por residuos en cítricos importados, "especialmente procedentes de Turquía y Egipto".

Agua

El director de la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad de la Universidad Miguel Hernández, Pablo Melgarejo, ha analizado el impacto del cambio climático, la gestión del agua y los desafíos tecnológicos del sector. Así, ha manifestado que el aumento de las temperaturas "no representa un riesgo directo para el cultivo de cítricos", pero ha advertido de que el incremento de las necesidades hídricas será determinante en fases críticas del desarrollo del fruto.

Pablo Melgarejo, de la UMH / INFORMACIÓN

"El sureste español es hoy la región donde mejor y más eficientemente se utiliza el agua", ha insistido, destacando los avances en riego y control de humedad. El experto ha incidido en la urgente necesidad de construir embalses e interconexiones entre cuencas para aprovechar el agua de los episodios torrenciales y garantizar el suministro en épocas de sequía.

En esta línea, ha afirmado que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo "supone una seria amenaza", recordando al mismo tiempo que el agua desalada "cuesta hasta siete veces más" y sería "inasumible sin ayudas públicas".

Ayudas

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que ha participado en la inauguración junto con la concejala de Agricultura, Noelia Grao, y el diputado provincial de Infraestructuras, Antonio José Bernabéu, ha destacado que su departamento destina 6 millones de euros en impulsar el relevo generacional en el campo alicantino.

En este sentido, ha destacado que la Generalitat ha recibido 128 solicitudes en la provincia dentro de la convocatoria de ayudas para jóvenes (96 peticiones) y nuevos agricultores (32), unas subvenciones para "mantener viva la agricultura en la provincia", ha recalcado.

A su vez, Andreu ha pedido al conseller apoyo y acciones concretas de reconversión citrícola ante un contexto de profundo cambio e incertidumbre para los agricultores, al mismo tiempo que ha reclamado "reciprocidad en las importaciones y una Política Agraria Común que apoye una agricultura que respete el medio ambiente, no subordinada a él".

Reivindicaciones

Porque también ha sido una jornada de reivindicaciones con respecto a Europa. "Es una incoherencia absoluta: nos obligan a producir con normas más estrictas mientras permiten la competencia desleal y la entrada de plagas exóticas, a la vez que retiran continuamente materias activas, dejando a los agricultores sin herramientas eficaces para defender sus cultivos", han señalado desde Asaja.

Este triple agravio, han incidido, "está poniendo en jaque la sostenibilidad del sector agrario europeo y especialmente del citrícola alicantino". Por ello, "exigimos reciprocidad, coherencia y sentido común en las decisiones que afectan a quienes garantizamos la alimentación y el empleo en el medio rural".