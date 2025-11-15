El padre Satorre se queda en el corazón de Orihuela para dar nombre a una plaza en el casco histórico

La antigua Plaza de las Salesas ha pasado a denominarse “Plaza Padre Satorre, Hijo Adoptivo de Orihuela”. Con este renombramiento, el Ayuntamiento de Orihuela ha querido rendir un tributo permanente al padre Satorre en un año especialmente simbólico, en el que cumple 80 años de vida y celebra cuatro décadas de servicio pastoral en la ciudad. "Su legado queda así inscrito para siempre en el espacio urbano y en la memoria de Orihuela", según destacó el municipio en el acto organizado para descubrir la placa del callejero dedicada al sacerdote nacido en Novelda. Al acto acudieron el alcalde Pepe Vegara (PP) y la edil de Estadística, Mari Carmen Portugal (Vox), entre otros cargos públicos, además de muchos vecinos de Orihuela.

Un figura querida

El Padre José Luis Satorre, según explica la reseña realizada por el Ayuntamiento para este acto, es una de las figuras más queridas y valoradas por los oriolanos debido a su entrega pastoral y humana a lo largo de más de 40 años de servicio. Su trayectoria comenzó en 1968, desempeñando su ministerio en la Parroquia de San José Obrero, para continuar posteriormente en San Antón y Escorratel, y culminar con sus 26 años como párroco de la iglesia de Santas Justa y Rufina, donde dejó huella entre feligreses y vecinos. Precisamente por su labor de 26 años en la parroquia de Santas Justa y Rufina, y como reconocimiento a su entrega y cercanía con los vecinos, se ha decidido que la plaza lleve su nombre.

Tras su jubilación en mayo de 2023, ha continuado sirviendo a la comunidad como canónigo de la Santa Iglesia Catedral y capellán de las Agustinas de San Sebastián.

Vínculo con la ciudad

Además de su labor pastoral, el padre Satorre ha mantenido siempre un estrecho vínculo con la cultura y las fiestas de Orihuela. Ha sido Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, Consiliario de la Asociación de Moros y Cristianos de Santas Justa y Rufina y Glosador tanto de la Semana Santa como de las Fiestas de la Reconquista.

"Su dedicación y servicio fueron reconocidos en diciembre de 2014, cuando el pleno del Ayuntamiento le otorgó el título de Hijo Adoptivo de Orihuela, un homenaje que refleja el profundo cariño, la admiración y el respeto que toda la ciudad siente hacia su figura", recuerdan desde el municipio.

Una placa creada por alumnos y profesores del Colegio San José Obrero

Estudiantes y profesores del colegio San José Obrero han diseñado y construido la placa que fue descubierta este viernes. Se trata de un centro, donde Satorre dejó también huella en diferentes etapas de su labor pastoral, por ello han querido así sumarse activamente al reconocimiento.

Un legado que queda en la ciudad

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, destacó que “este es un homenaje muy merecido, un reconocimiento a un hombre que ha realizado un trabajo increíble por Orihuela. Lo ha hecho siempre en silencio, sin buscar protagonismos, aunque todos le conocemos y todos le hemos visto trabajar. Sobre todo, ha desarrollado su labor desde la generosidad y desde el compromiso”.

Vegara resaltó la bondad de Satorre: “Creo sinceramente que este es un homenaje a un hombre del que solo se puede decir lo mejor, que es un hombre bueno. Y estoy completamente convencido de que esta plaza que hoy lleva su nombre lo demuestra. Usted es un hombre bueno, y como tal, merece todo lo bueno que Dios le quiera dar.”

La edil de Estadística, en su intervención, quiso destacar que esta propuesta tiene un origen ciudadano, “como deben nacer las decisiones verdaderamente importantes en una administración cercana, de una petición ciudadana que, en este caso, llegó a la Concejalía de Estadística”. Este homenaje representa, por tanto, una respuesta directa al sentir de los vecinos que, durante décadas, han compartido la vida comunitaria y han estado vinculados al Padre Satorre.

Durante la apertura del acto, la edil de Estadística, Mª Carmen Portugal, destacó el valor simbólico del momento, “damos comienzo a un acto sencillo en su forma, pero profundamente significativo en su esencia: reconocer públicamente la huella que el padre José Luis Satorre ha dejado en Orihuela, dando a esta plaza, que tantas veces ha pateado, su nombre”.

El acto concluyó con un mensaje de gratitud por parte de la edil de Estadística, quien quiso resumir el sentir de la ciudad afirmando que “Orihuela le agradece su entrega, su ejemplo, su bondad y su dedicación incansable a los demás. A partir de hoy, quienes pasen por esta plaza, verán su nombre y recordarán que hubo un sacerdote que dedicó su vida, y su corazón, a servir a Orihuela”.