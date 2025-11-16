El Ayuntamiento de Torrevieja inspeccionará 5.500 palmeras municipales en busca de picudo rojo tras el accidente mortal

¿Cómo ha podido ocurrir? Es la pregunta tras el trágico accidente que acabó con la vida de un joven de 22 años el viernes cuando el coche que conducía fue aplastado por una palmera que cayó a plomo desde la mediana de la CV-905 en Torrevieja. El conductor murió en el acto.

El ejemplar, según apuntó en la misma tarde del accidente el propio Ayuntamiento, estaba infestado por la plaga de picudo rojo, circunstancia que confirmó en su información oficial sobre el accidente el Consorcio Provincial de Bomberos. El mismo municipio confirmó que el mantenimiento de la jardinería de esa mediana es de su responsabilidad.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado la orden para que la empresa encargada del mantenimiento de parques y jardines, Actúa, compruebe este mismo fin de semana el estado de la hilera de palmeras situadas junto a la que se desplomó en la mediana de esa carretera, principal acceso de entrada y salida a Torrevieja, ante la posibilidad de encontrarse también afectadas por la plaga, aunque no se ha informado todavía sobre el resultado de esa comprobación.

Un momento de la asistencia inicial al accidentado en la CV-905 con sanitarios de la ambulancia medicalizada y Bomberos de Torrevieja / INFORMACIÓN

El alcalde, Eduardo Dolón, expresó en INFORMACIÓN su consternación por lo ocurrido y la fatalidad del cúmulo de coincidencias que derivó en la fatal desgracia de este accidente. «Que el coche pasara justo en el momento en el que la palmera se rompió y que cayera en la parte del conductor...», subrayó.

Señaló que el ingeniero supervisor de la contrata y el de la propia empresa, Actúa (Grupo Hozono), junto a la concejala delegada del área, Concha Sala, pondrán sobre la mesa cuanto antes la necesidad de comprobar todas las palmeras del inventario municipal, 5.526.

Un examen completo y de carácter preventivo, teniendo en cuenta que en este caso, según el primer informe encargado por la empresa, la palmera no presentaba síntomas externos de estar infestada por el picudo rojo. La mayoría de los ejemplares del municipio corresponden a la especie Phoenix washingtonia robusta, con 3.833 unidades, en los que apenas hay documentados casos de picudo. Pero sí hay centenares de Phoenix dactylifera -la misma especie a la que pertenece el ejemplar que se partió en la CV-905, la Phoenix canariensis y algunas Washingtonia filifera.

Picudo en el tronco, no en la corona

Un primer análisis del ejemplar caído señala que las voraces larvas de este coleóptero y los adultos de picudo se localizaban en el interior del tronco justo en la zona por la que se partió la palmera y que la corona se encontraba intacta.

El regidor recordó que una vez al año las palmeras reciben tratamiento contra la plaga, pero indicó que se buscará un tipo de inspección que pueda comprobar el estado interno de los árboles, al margen del actual contrato, si es necesario.

El Ayuntamiento de Torrevieja comenzó a finales de septiembre, como recogió INFORMACIÓN, con los trabajos de poda anual de los 5.526 ejemplares de palmera que tiene registrados el inventario municipal. Fuentes del equipo de gobierno confirmaron que la poda, que ya se ha llevado a cabo en la mayor parte del inventario municipal de palmeras, tenía previsto realizarse en esa mediana la próxima semana. Un trabajo de mantenimiento en el que los operarios experimentados quizá hubieran podido detectar la patología, aunque las mismas fuentes señalaron que es difícil sin un análisis interno.

La palmera se quebró por el tronco y se desplomó sobre la calzada CV-95 y el vehículo cuyo conductor murió en el acto / INFORMACIÓN

La poda

La poda también podría haber descargado de peso a la palmera, que tal y como puede comprobarse en las imágenes del accidente iba cargada de frutos. Las mismas fuentes municipales indicaron que del total de 5.500 palmeras en estos momentos la empresa de conservación solo tiene identificados dos en seguimiento y tratamiento por picudo.

Muchas caídas, pocas reposiciones

No es la primera vez que una palmera cae a plomo sobre la vía pública en Torrevieja. Ha sido más frecuente de lo que podría pensarse en las últimas dos décadas. Cinco datileras se han venido abajo en la hilera de la mediana de la avenida de Vista Alegre, en paralelo al paseo y el Ayuntamiento tuvo que indemnizar a una conductora que resultó herida por uno de esos desplomes en agosto de 2014 con 10.500 euros.

Una palmera se partió sobre una de las casetas de artesanía del antiguo paseo de La Libertad en marzo de 2018, la caída de otro ejemplar causó daños sobre la marquesina del propio paseo peatonal en octubre de 2021,y la dana de octubre de 2024 derribó un ejemplar en Punta Margalla junto a la terraza de una cafetería. Otros ejemplares enfermos han sido retirados. Es el caso de dos de las tres palmeras de la plaza Waldo Calero o de aproximadamente quincena de los paseos marítimos entre el Hombre del Mar y las Columnas, entre ellas todas las que se encontraban en los espigones de las piscinas naturales y varias situadas en las zonas de terrazas donde los hosteleros no han permitido reponerlas. La mayor parte de los tocones siguen en los alcorques después de varios años.

113 millones en la conservación de parques y jardines por quince años El Ayuntamiento adjudicó este verano el nuevo contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes a la empresa Actúa por quince años y 113 millones de euros, con un refuerzo de todas las prestaciones de este servicio pública y el compromiso de ejecución de varias zonas verdes. La empresa no es una recién llegada y conoce el terreno y el trabajo que hay que realizar con las palmeras. De 2008 a este mismo año estuvo realizando la misma labor en Unión Temporal de Empresas con otra mercantil del sector. Lleva décadas realizando la poda anual, normalmente con medios mecánicos, pero también con la intervención de palmereros en zonas concretas. Las redes sociales se han llenado de una marea de opiniones muy críticas contra la gestión municipal y el hecho de atribuir el accidente mortal, fundamentalmente, a una trágica casualidad. El equipo de gobierno que ha consagrado la mayor parte de su estrategia de comunicación a sus mensajes en esas redes sociales no ha respondido a esas críticas.

Forma parte del paisaje

Las palmeras son la primera referencia de vegetación en las avenidas, paseos y zonas verdes de Torrevieja, y es la preferida de jardines y terrazas privadas de cientos de urbanizaciones. Da al paisaje urbano ese aspecto característico que se vincula con un destino turístico y de vacaciones en el Mediterráneo y es la única especie que puede sobrevivir junto al mar en primera línea al clima marítimo extremo y los temporales de levante. Sin ir más lejos una de las postales más conocidas de la ciudad es el reducto del palmeral privado de Ferrís junto a una cala del litoral sur torrevejense.

Pero también está en entredicho porque por su altura y distribución espaciada no es la mejor para dotar de la sombra que cada vez más se exige en los espacios públicos, más en el centro de Torrevieja con tan pocos rincones de arbolado. Requiere de tratamientos y poda anual y sus cuidados y retirada son costosos, además de no poder trasplantarse.

El picudo llegó a la Vega Baja por el cauce nuevo del río Segura en 2008 tras aterrizar como especie exótica en España en los años 90 y arrasó con miles ejemplares de Phoenix canariensis, especie de la que apenas quedan ejemplares en espacios públicos de los municipios de la comarca. La administración ha intentado varias estrategias para acabar con la plaga. La más expeditiva talar las palmeras al mínimo síntoma de infestación por la plaga. La más costosa y a veces con resultados desiguales pasa por realizar un seguimiento exhausivo con su correspondiente tratamiento, que si se realiza a tiempo logra salvar las plantas(1) afectadas.

Consternación en una familia atravesada por la tragedia La muerte del joven torrevejense de 22 años ha generado una gran conmoción en Torrevieja. No solo por las circunstancias insólitas del propio accidente, también por las personales del fallecido y su familia. El joven había quedado recientemente huérfano de padre y madre. Ambos fallecieron por enfermedad en un corto periodo de tiempo. Desde entonces vivía con su hermana menor en casa de un tío. El fallecido formaba parte, como su padre, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de La Caída de la Semana Santa de Torrevieja de cuya imagen era costalero y destacó como alumno de la Escuela Municipal de Fútbol. Cursó lnfantil y Primaria en el Colegio Público Cuba. El equipo de gobierno municipal se ha puesto a plena disposición de los familiares

(1) La palmera no es un árbol. Es una planta perteneciente a la familia de las Arecaceae. Se caracteriza por un tallo no ramificado (tronco) coronado por hojas grandes, las palmas.