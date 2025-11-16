Daniela Gómez Navarro es proclamada Reina de la Sal de Torrevieja 2025/2026

La joven Daniela Daiana Gómez Navarro ha sido proclamada Reina la Sal 2025/2026 en una gala celebrada este sábado en el Teatro Municipal de Torrevieja. Le acompañarán durante este año de reinado como damas de honor, Míriam Córdoba Prades y Sara Toribio Sánchez. Las tres jóvenes formarán la nueva corte salinera 2025/2026.

Acompañada al escenario por el alcalde Eduardo Dolón y al son del himno de Torrevieja, Daniela recibía, desbordada por la emoción, de la mano de Nuria Martí del Oro, la Reina de la Sal que le daba el relevo, la corona -la joya de la sal-, los pendientes y el cetro cuajado en sal por artesanos salineros torrevejenses. La banda acreditativa, por su parte, le fue impuesta con toda solemnidad por el primer edil "en nombre de toda Torrevieja". Son los aderezos que la distinguen a partir de ahora como la principal representante de la juventud de Torrevieja en fiestas y actos institucionales.

La Reina y las Damas de Honor 2025 / 2026 / INFORMACIÓN

Participación activa

Daniela Daiana Gómez Navarro tiene 19 años y es natural de Torrevieja. En la presentación de las candidatas señaló que se encuentra preparando el examen de acceso a grado superior, y su objetivo es cursar el Grado de Educación Infantil; así como también está preparando las pruebas de acceso al Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Participa activamente en las fiestas y tradiciones de la ciudad como son el Carnaval de Torrevieja, la Feria de Mayo y las Hogueras de San Juan.

Representantes de todas las fiestas de Torrevieja junto a la nueva Reina de la Sal / INFORMACIÓN

La gala contó con la presencia de las reinas y representantes de diversas entidades sociales y culturales de Torrevieja: la Belleza del Fuego infantil y mayor de la Hoguera Molinos del Calvario, la Reina Infantil, el Rey y la Reina del Carnaval, la Sirena del Real Club Náutico, la Reina de las Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y la Reina de Torrelamata.

Un momento destacado fue la asistencia de la Bellea del Foc de Alicante, Adriana Vico Melgar, máxima representante de las fiestas de la capital provincial, que fue agasajada con el tradicional Barco de Sal. A su vez, la Federación de Hogueras de Alicante hizo entrega al primer edil de su distinción más representativa.

El público que llenó el Teatro Municipal disfrutó de dos horas de espectáculo. La velada comenzó en el exterior del teatro, donde un dúo de piano y violín amenizó la llegada de la Corte Salinera saliente y dio la bienvenida a las jóvenes que, a partir de esta noche, pasan a representar a la ciudad.

Antes del acto principal, el público disfrutó de una actuación de la Escuela de Danza Paya’s, que ofreció una vistosa coreografía basada en juegos de luces y sombras en el que también participó la Corte Salinera 2024/2025, en su última aparición oficial antes de la despedida.

El mantenedor de la Gala de Coronación, Francisco Reyes, deseó un feliz reinado a Daniela y felices fiestas patronales a Torrevieja. Esta gala se ha convertido en los últimos años en la antesala de los principales actos de fiestas en honor a La Purísima.

D. Pamies

Representación de las fiestas

El jurado ha estado compuesto en esta ocasión por José Miguel Toro, Ana María Torres, Mercedes Ortuño, Javier García, Jesús Sánchez Seva, Ainara Antelo y la Corte Salinera 2023/2024.

Las bases de elección de la Reina de la Sal señalan que la Reina y las Damas son la máxima representación de las Fiestas de Torrevieja, así como "un ejemplo del carácter y las costumbres locales y de la mujer torrevejense", y suponen la continuación de una tradición iniciada en el año 1963, cuando en pleno desarrollismo turístico la entonces Comisión de Fiestas del municipio creó esta figura representativa en consonancia con la tradición salinera local como dinamizador turístico del verano.

Las jóvenes candidatas deben estar empadronadas en Torrevieja, al menos en los últimos cinco años, y tener una edad máxima de 26 años.