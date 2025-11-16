Daniela Gómez Navarro es proclamada Reina de la Sal de Torrevieja 2025/2026

La joven Daniela Daiana Gómez Navarro ha sido proclamada Reina la Sal 2025/2026 en una gala celebrado este sábado en el Teatro Municipal de Torrevieja. Le acompañarán durante este año de reinado las damas de honor por Míriam Córdoba Prades y Sara Toribio Sánchez, con lo que formarán la corte salinera.

Acompañada al escenario por el alcalde Eduardo Dolón y al son del himno de Torrevieja, Daniela recibía desbordada por la emoción la corona -la joya de la sal-, pendientes y cetro cuajado en sal por los artesanos salineros de la mano de Nuria Martí del Oro, la Reina de la Sal que le da relevo en cargo, y la banda, por parte del primer edil "en nombre de toda Torrevieja". Aderezos que la distinguen como la principal representante de la juventud de Torrevieja en fiestas y actos institucionales.

La Reina y las Damas de Honor 2025 / 2026 / INFORMACIÓN

Participación activa

Daniela Daiana Gómez Navarro tiene 19 años y es natural de Torrevieja. En la presentación de las candidatas señaló que se encuentra preparando el examen de acceso a grado superior, y su objetivo es cursar el Grado de Educación Infantil; así como también está preparando las pruebas de acceso al Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Participa activamente en las fiestas y tradiciones de la ciudad como son el Carnaval de Torrevieja, la Feria de Mayo y las Hogueras de San Juan.

Representantes de todas las fiestas de Torrevieja junto a la nueva Reina de la Sal / INFORMACIÓN

El público que llenó el Teatro Municipal disfrutó de dos horas de espectáculo y el mantenedor de la Gala de Coronación, Francisco Reyes deseó un feliz reinado a Daniela y felices fiestas patronales a Torrevieja. Esta gala se ha convertido en los últimos años en la antesala de los principales actos de fiestas en honor a La Purísima.

D. Pamies

Representación de las fiestas

Las bases de elección de la Reina de la Sal señalan que la Reina y las Damas son la máxima representación de las Fiestas de Torrevieja, así como "un ejemplo del carácter y las costumbres locales y de la mujer torrevejense", y suponen la continuación de una tradición iniciada en el año 1963, cuando en pleno desarrollismo turístico la entonces Comisión de Fiestas municipal creó esta figura representativa en consonancia con la tradición salinera local como dinamizador turístico del verano.

Las jóvenes candidatas deben estar empadronadas en Torrevieja, al menos en los últimos cinco años, y tener una edad máxima de 26 años.