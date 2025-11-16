TORREVIEJA
La hermana Teresa García Rodríguez pregona la fiestas patronales en honor a la Inmaculada en Torrevieja
Antonio Aniorte anuncia que no volverá a ser candidato a revalidar la presidencia de la Real Asociación de Hijos de la Inmaculada
La hermana María Teresa García Rodríguez, de la congregación de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas pronunció el pregón de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025 en honor a la Purísima Concepción, evocando su experiencia como directora del colegio concertado La Purísima entre 2000 y 2011 y repasando la presencia centenaria de las Carmelitas Misioneras Teresianas en Torrevieja desde 1901.
Todo en un acto en la iglesia de la Inmaculada Concepcion, con la presencia del arciprestre José Antonio Gea, el alcalde Edaurdo Dolón, el presidente de la Real Asociación de Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte, y la nueva corte salinera elegida ayer mismo, con la Reina de la Sal, Daniela Gómez Navarro; y que da paso a los principales eventos programados con motivo de las fiestas patronales.
Colegio y residencia
Recordó María Teresa García con emoción la fundación del colegio, la labor en el antiguo hospital convertido en residencia de ancianos, y la creación del Coro Infantil La Purísima. Desde una mirada espiritual, profundizó en la figura de María según el fundador de esta congregación Francisco Palau: no solo como devoción, sino como misión -espejo de la Iglesia, modelo de santidad y llamada a restaurar con amor allí donde hay herida-. Celebró la reciente Santa Misión de la Purísima, la peregrinación mariana por la ciudad y el nombramiento de la Travesía de Hermanas Carmelitas y plaza Francisco Palau, -tras su recuperación para el dominio público- cerrando con una invocación a María para que bendijera a Torrevieja y sostuviera su camino hacia una comunidad más humana, fraterna y creyente.
Cariño por los torrevejenses
La hermana María Teresa recordó el día que le llamó Aniorte para ser la pregonera y confesó que, al principio, le surgieron dudas. Solo el cariño por los torrevejenses la impulsó a aceptar. Comenzó con una breve memoria histórica: las hermanas llegaron a Torrevieja el 1 de septiembre de 1901, cuando apenas hubo 8.000 habitantes, calles sin asfaltar y familias con recursos muy bajos. En 2026 se celebrarían 125 años de su presencia.
Desde entonces, dejaron su impronta en la residencia de ancianos -antes Santo Hospital- y en el colegio, ambos, dijo, "bajo la protección de la Purísima". Acompañaron a enfermos y enseñaron a niños en medio de dificultades que superaron gracias al esfuerzo conjunto. En el año 2000 entró ella en esta historia; le pareció significativo que viniera desde el colegio La Purísima de Callosa de Segura y terminara en Roma en la comunidad La Inmaculada. Llegó poco después de que la congregación levantara el actual geriátrico y colegio en suelos cedidos por el Ayuntamiento.
Audaces y generosas
Las hermanas "audaces y generosas", mantuvo, decidieron construir un nuevo colegio. Lo inauguraron el 7 de diciembre de 2002, víspera de la fiesta patronal. Señaló que en 1996 nació el Coro Infantil La Purísima, dirigido por Aurelio Martínez, que cumpliría 30 años en 2026 y grabó el disco "A ti, Inmaculada".
La pregonera se preguntó quién fue María para Francisco Palau, fundador de esta congregación: hasta 1864 su amor fue devocional, pero después se volvió misión, porque María le representó a la Iglesia "como virgen, madre y esposa" y leyó un pasaje de su diario personal donde María le dijo: “Mírame, y por mí conocerás a tu amada”.
Para la hermana teresiana María siempre fue la madre buena y protectora, pero Palau le ayudó a verla en cada persona. Su misión, aseguró, fue anunciar la belleza de la Iglesia -en el amor, la entrega y la fe sencilla- y restaurarla donde estuvo herida: en la pobreza, la soledad, la exclusión. Celebró la Santa Misión de la Purísima, con peregrinación por las calles, el hospital y el colegio, y agradeció el nombramiento de la Travesía de Hermanas Carmelitas Francisco Palau.
Y citó al Papa Francisco: “La Inmaculada no es un mito, sino el modelo plenamente realizado de nuestra humanidad”.
Para concluir invocó a María para que bendijera los hogares, guardara a los mayores, inspirara a los jóvenes y sostuviera a Torrevieja en su camino hacia una comunidad más humana, fraterna y creyente. Y terminó con un "¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva Torrevieja!".
Antonio Aniorte no se presentará a revalidar la presidencia de la Asociación de Hijos de la Inmaculada
El presidente de la Real Asociación de Hijos de la Inmaculada y periodista, Antonio Aniorte, anunció este domingo en el acto del pregón que no volverá a presentarse para revalidar el cargo de mayor responsabilidad en la entidad que organiza el grueso de los actos religiosos de las fiestas patronales de La Purísima, entre otros muchos a lo largo del año. El actual mandato culmina a principios de 2026.
Aniorte, que lleva 9 años en el cargo, señaló que lo dejará para mantener el impulso de esta asociación y recordó las gestiones principales durante su mandato entre las que destaca la disposición de un camarín visitable de la imagen de la Inmaculada en el altar mayor de la iglesia o la creación de la asociación Mater Vitae -Madre de la Vida- de Torrevieja, para ayudar a mujeres "vulnerables" que opten por no interrumpir el embarazo. Durante ese mandato se llevó a cabo una peregrinación de la imagen de La Purísima al cementerio municipal y otra, este mismo verano, la Santa Misión, a todas las iglesias de Torrevieja.
Además se modificó, no sin polémica porque era una de las pocas tradiciones con más de 120 años de continuidad en Torrevieja, el ritual de descubrimiento del velo de la patrona durante la procesión del Encuentro de la Semana Santa para abrir la costumbre más allá de la familia que la realizaba.
