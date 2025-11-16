La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja

La muerte del joven torrevejense Martín Pérez Aniorte, de 22 años, ha generado una gran conmoción en Torrevieja. No solo por las circunstancias insólitas del propio accidente, también por las personales del fallecido y su familia.

El joven había quedado recientemente huérfano de padre y madre. Ambos fallecieron por enfermedad en un corto periodo de tiempo. Desde entonces vivía con su hermana menor en casa de un tío.

El fallecido formaba parte, como su padre, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de La Caída de la Semana Santa de Torrevieja de cuya imagen era costalero y destacó como alumno de la Escuela Municipal de Fútbol. Cursó lnfantil y Primaria en el Colegio Público Cuba. El equipo de gobierno municipal se ha puesto a plena disposición de los familiares.

El joven conductor falleció en el acto tras caerle sobre el coche que conducía una palmera con picudo situada en la mediana de la CV-905 en Torrevieja. El accidente se produjo sobre las 17.10 horas del viernes en el tramo de esta carretera autonómica comprendido entre la rotonda de Carrefour y La Hoya, a la altura de la ITV. La palmera estaba situada en la hilera que delimita la carretera de cuatro carriles.

El alcalde, Eduardo Dolón, expresó en INFORMACIÓN su consternación por lo ocurrido y la fatalidad del cúmulo de coincidencias que derivó en la fatal desgracia de este accidente. «Que el coche pasara justo en el momento en el que la palmera se rompió y que cayera en la parte del conductor...», subrayó.

Señaló que el ingeniero supervisor de la contrata y el de la propia empresa, Actúa (Grupo Hozono), junto a la concejala delegada del área, Concha Sala, pondrán sobre la mesa cuanto antes la necesidad de comprobar todas las palmeras del inventario municipal, 5.526.

En redes sociales, además de cientos de muestras de condolencia, se han sucedido las críticas a la reacción del Ayuntamiento y de su gestión de las palmeras y algunos lamentaban que el alcalde, Eduardo Dolón, no hiciera referencia al fallecimiento en la Gala de Coronación de la Reina de la Sal del sábado.