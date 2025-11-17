El Ayuntamiento de Torrevieja pagará 115.000 euros al policía que denunció acoso laboral

El Ayuntamiento de Torrevieja indemnizará con 115.000 euros a un policía local tras la sentencia ratificada por el Tribunal Constitucional, que condena al municipio por el acoso laboral sufrido por el agente, que señaló a los cargos públicos responsables de la Policía Local por no atajar esa situación.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo le dieran la razón al Consistorio, finalmente el concejal secretario de la junta de gobierno local, Federico Alarcón, ha informado este lunes de que se le tendrá que abonar al funcionario afectado 95.000 euros más 20.000 en concepto de intereses de demora desde 2016.

El Constitucional señalaba que se vulneró el derecho a la integridad física y moral del agente, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, por el acoso laboral que sufrió entre abril de 2013 y septiembre de 2016, tras denunciar la supuesta corrupción de algunos de sus compañeros en servicios policiales en la que detectó falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas o a la realización de inspecciones selectivas en locales de ocio, entre otras irregularidades, que dejaron de producirse tras sus denuncias.

Responsabilidad

La resolución del Tribunal Constitucional, inédita para los casos de acosos laborales en la Administración y en la que cuestionaba las resoluciones previas del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, tuvo repercusión a nivel nacional. Aunque no desde el punto de vista penal, el Constitucional señalaba la responsabilidad directa del Ayuntamiento, la del alcalde cuando ocurrieron los hechos, Eduardo Dolón, y la de la actual delegada del Consell en la provincia, Agustina Esteve, entonces concejala de Seguridad, a la hora de no atajar el acoso de los mandos al agente.

Fue una conducta, decía el fallo, "omisiva de prevenir, investigar y sancionar las actuaciones de acoso de sus empleados públicos y la de hostigamiento que desarrolló institucionalmente contra el demandante" por parte de los cargos públicos.

El procedimiento se inició hace ocho años. El agente, que tuvo que dejar su plaza en la Policía Local torrevejense para trasladarse a otro destino, demandó al Ayuntamiento por la vía contencioso-administrativa en primera instancia en Elche, y ganó.

El Consistorio recurrió entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ganó, anulando la sentencia previa. El afectado apeló ante el Tribunal Supremo, que desestimó su recurso, pero presentó el caso ante el Constitucional, máximo órgano jurisdiccional de España y -contra todo pronóstico-, el Alto Tribunal le dio la razón.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) estimó, así, el pasado mes de febrero un recurso de amparo interpuesto por el policía local, condenando en firme al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 95.816 euros, más intereses de demora desde 2016, por omitir cualquier investigación y hostigar al agente. Aquí la sentencia.

La sentencia

Siempre según la sentencia del Constitucional, al agente le cambiaron turnos sin avisar, le denegaron vacaciones, le impusieron turnos sin el descanso obligatorio, se le retiró el arma reglamentaria de su armero y hasta se alertó a Tráfico de que era posible que hubiera perdido las facultades para conducir. También se le denegó la paga extraordinaria y otros emolumentos, se airearon escritos humillantes dirigidos a él y se le retiraron las ayudas escolares para sus hijos.

Según varios testigos, fue sometido a constantes situaciones denigrantes en público, se le insultaba casi a diario y delante de todo el mundo por parte de algunos mandos y policías en la propia Jefatura. Y, siempre según la resolución, nadie con responsabilidad para atajar la situación la atajó.

El Ayuntamiento avanzó en mayo que recurriría la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que aún no ha hecho, pero que sigue sin descartar, aunque se le abonará la indemnización para no seguir generando intereses de demora.

El plazo medio de resolución de procedimientos de este tribunal de la Unión Europea, que cuenta a su vez con dos salas de resolución en función del tipo de procedimientos, es de dos años. Con esta medida, el equipo de gobierno del PP se garantizaba hasta 2027, año de elecciones municipales, poder alegar públicamente sobre este asunto. Con todo, la presentación del recurso ante el Tribunal Europeo sobre una sentencia del Tribunal Constitucional tiene mucho margen de incertidumbre.