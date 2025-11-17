Detenido por robar en una gasolinera de Orihuela con un cuchillo de grandes dimensiones

La Policía Local de Orihuela ha detenido a un hombre por robo con violencia en una gasolinera del municipio. El arrestado entró el sábado por la noche en el establecimiento, situado en el inicio de la CV-915 al salir de la calle Sol, armado con un cuchillo de grandes dimensiones y sustrajo la recaudación.

Los agentes, tras recibir el aviso, se personaron inmediatamenteen el lugar de los hechos, pudiendo observar cómo el presunto autor huía hacia un vehículo. Seguidamente, se inició una persecución que acabó con la detención del varón, que llevaba el dinero que había robado junto a otros objetos que fueron recuperados.

Tras el arresto, se iniciaron las diligencias pertinentes para poner al detenido a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia.