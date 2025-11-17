Los ecologistas advierten: "Van a convertir el Hoyo Serrano en el Hoyo Solar"

La Generalitat Valenciana ha dado luz verde a la planta Abanilla Solar en Algorfa, la tercera que se autoriza en este mismo término municipal, en el entorno natural del Hoyo Serrano. El proyecto, con una potencia de 4 megavatios y sobre una superficie de 5 hectáreas, se solicitó en diciembre de 2020 y comenzó su tramitación en marzo del siguiente año.

La conselleria también ha autorizado las plantas solares Pedrera y Serrata, ambas con una potencia de 10 megavatios. La primera, sobre 13 hectáreas y con una inversión de 5,7 millones de euros, y la segunda con 5,6 y una superficie de 12 hectáreas.

En los tres casos se ha considerado que no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente y no requieren una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ajusten a las previsiones de los proyectos y los documentos ambientales, después de que los promotores realizaran diversas aportaciones voluntarias de documentación para subsanar y completar la solicitud que presentaron el mismo día, el 23 de diciembre de 2020.

Amigos de Sierra Escalona (ASE) y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) presentaron alegaciones, como ya han hecho con los otros proyectos de construcción de plantas solares en este entorno, sumando 90 hectáreas en total y una potencia total instalada de 45 megavatios distribuida en cinco iniciativas distintas. En todos los casos las alegaciones han sido rechazadas.

Barranco de Calderón con sus singulares pozas en el Hoyo Serrano / Información

Así, los colectivos medioambientalistas critican que estas plantas cercan el Hoyo Serrano. En palabras de Miguel Ángel Pavón, presidente de ASE y vicepresidente de AHSA, "van a convertir el Hoyo Serrano en el Hoyo Solar", lamenta.

Para los ecologistas, este mar de placas solares en el Hoyo Serrano tendrá un importante impacto visual y ecológico sobre una zona que comparten los términos de Almoradí, Algorfa y Rojales, a un lado y al otro del espectacular barranco de Calderón, "dificultándose su conectividad ecológica al quedar rodeado por paneles solares", subrayan.

Suelo forestal vinculado al Hoyo Serrano (en verde), las cuatro plantas autorizadas (en morado) y la macroplanta estatal Vega del Segura (en azul) / ASE

La Administración autonómica autorizó también la fotovoltaica La Juliana, en Almoradí. Los ecologistas en ese caso también pidieron su suspensión por afectar a casi 600.000 metros cuadrados (equivalente a 120 campos de fútbol) de terrenos agrícolas situados en el entorno inmediato del espacio forestal de interés natural del Hoyo Serrano y el barranco de Calderón, una superficie que se ocupará con más de 55.000 paneles solares.

Los cuatro proyectos de plantas autonómicas están autorizados por conselleria, mientras que la macroplanta Vega del Segura, con 82 megavatios y una superficie de 174 hectáreas, por su magnitud depende de la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica. Este proyecto, que se ofreció para dotar de energía a la desaladora de Torrevieja, tiene la Declaración de Impacto Ambiental favorable desde diciembre de 2023, pero aún no dispone de la aprobación definitiva.

Fraccionamiento de proyectos

Ya en sus alegaciones los ecologistas advirtieron, además, de que se trata de "un caso sangrante de fraccionamiento de proyectos para eludir la evaluación de impacto ambiental", ya que la legislación permite un periodo de exposición más corto y urgente para las instalaciones más pequeñas.

Las plantas Abanilla, Serrata y Pedrera están "pegadas unas a otras, y las mercantiles promotoras tienen el mismo domicilio social en el Paseo de la Castellana", advirtieron. A juicio de los ecologistas, esto evidencia que se han fraccionado para evitar una evaluación global, que es lo que pedían en sus alegaciones.

Todas estas solicitudes han coincidido en el tiempo con que Rojales, Almoradí y Algorfa comenzaran a otorgar valor ambiental al espacio por su atractivo turístico, pese a su falta de protección más allá de ser suelo no urbanizable, con la puesta en marcha de rutas turísticas y señalización de caminos.

Los proyectos de plantas solares en esta zona se proponen sobre suelos que a finales de los años 90 se adquirieron bajo grandes expectativas urbanísticas como activos a urbanizar que la legislación ambiental y urbanística valenciana ha descartado por completo.