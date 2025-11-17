Hozono Global, motor del cambio que nace en los municipios

«Los municipios son el primer motor del desarrollo social, económico y ambiental». Esta convicción guía la labor de Hozono Global, un grupo empresarial que ha hecho del municipalismo el eje central de su estrategia. Tal como subraya su director de Comunicación, José Masegosa, «el cambio empieza por lo local». Desde esa visión, la compañía impulsa proyectos que mejoran la vida de las personas a través de soluciones sostenibles, eficaces e innovadoras.

El poder dinamizador de lo local

Los municipios son el espacio donde se perciben antes las necesidades de las personas y donde surgen las soluciones más efectivas. Para Hozono Global, el desarrollo empieza ahí, en lo local. La compañía trabaja junto a los ayuntamientos para construir entornos más sostenibles, inclusivos y resilientes.

Los grandes retos de hoy, como la transición ecológica, la digitalización o el equilibrio territorial, se afrontan mejor desde la cercanía. «Es en lo local donde se activan las respuestas transformadoras con más rapidez», afirma Masegosa.

Palmeral de Orihuela / .

La colaboración público-privada es una pieza clave de ese avance. «Cuando esta alianza funciona, el resultado se nota: proyectos más ágiles, eficientes e innovadores, centrados en lo que realmente importa. Se trata de sumar, y cuando se suma bien, ganan las personas», subraya.

El Puerto de Torrevieja, ejemplo de transformación local

El proyecto integral de renovación del Puerto de Torrevieja, desarrollado junto al Ayuntamiento, demuestra cómo la colaboración público-privada puede convertir un espacio urbano en un referente de sostenibilidad, funcionalidad y convivencia.

El plan contempla tres actuaciones estratégicas: la construcción de una pasarela peatonal de 230 metros que conectará el Dique de Levante con el Paseo Juan Aparicio; la electrificación y renovación del alumbrado de todo el recinto portuario; y la creación de una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en el Paseo de la Libertad.

Más allá de la mejora de infraestructuras, el proyecto persigue un objetivo más amplio: devolver el puerto a la ciudad. La intervención integra el espacio portuario en el tejido urbano, favorece la movilidad peatonal, refuerza la seguridad y mejora la eficiencia energética. «Este tipo de proyectos ejemplifican cómo los municipios pueden liderar su propio desarrollo desde la planificación, la sostenibilidad y la colaboración», subraya Masegosa.

Cuando finalicen las obras, el Puerto de Torrevieja se habrá convertido en un entorno moderno, accesible y abierto a los ciudadanos. Un ejemplo real de cómo la acción local puede impulsar una transformación con impacto social, económico y ambiental.

Un modelo de cooperación para los municipios del futuro

El progreso de los municipios depende, en gran medida, de su capacidad para unir esfuerzos. La colaboración público-privada se ha consolidado como una herramienta clave para afrontar desafíos como la gestión del agua y los residuos, la transición ecológica, la movilidad sostenible o la digitalización de los servicios públicos.

Para Hozono Global, esta alianza no solo es un modelo de gestión eficiente, sino una forma de corresponsabilidad social. «Cuando administraciones y empresas comparten una misma visión y objetivos comunes, los resultados son tangibles: servicios más eficaces, infraestructuras sostenibles y proyectos que mejoran el día a día de las personas», subraya José Masegosa.

Hospital Balmis / .

Desde su experiencia, el éxito de la colaboración público-privada se basa en tres pilares: confianza, transparencia y compromiso con el territorio. Este enfoque permite transformar necesidades locales en soluciones reales, alineadas con la planificación estratégica de cada municipio.

Por ello, las iniciativas nacidas de esta cooperación deben entenderse no solo como una estrategia de desarrollo, sino como un compromiso ético hacia las personas y su entorno. Una visión que convierte a los municipios en actores del cambio: lugares donde la innovación, la sostenibilidad y la participación ciudadana se traducen en bienestar colectivo.

Una compañía con visión integral

Hozono Global ha construido un modelo de gestión que une innovación, sostenibilidad y compromiso con el territorio. Con más de 4.500 profesionales y presencia en todo el país, el Grupo integra ocho empresas que trabajan coordinadas en servicios urbanos, medioambiente, infraestructuras y transporte sanitario.

Su estructura combina la especialización de compañías como Actúa, Orthem, Abala o Digiltea con una visión compartida: anticiparse a los retos de las ciudades y ofrecer soluciones reales que mejoren la vida de las personas.

Jardines en La Vila Joiosa / .

Cada proyecto, ya sea la restauración de un edificio histórico, la gestión de zonas verdes o la modernización de infraestructuras, parte de una misma filosofía: escuchar, innovar y transformar desde lo local.

Esa mirada integral permite a Hozono Global actuar como socio estratégico de los municipios, impulsando un desarrollo equilibrado entre progreso y conservación, entre tecnología y naturaleza, entre lo local y lo global.

Porque su propósito no es solo gestionar servicios o construir infraestructuras, sino contribuir a un futuro más sostenible, humano y cercano, donde el bienestar de las personas sea el verdadero indicador del éxito.