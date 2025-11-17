Orihuela tendrá cuatro aparcamientos para bicis eléctricas

El Ayuntamiento de Orihuela pondrá en marcha cuatro nuevos aparcamientos para bicicletas eléctricas que incluirán puntos de recarga y estacionamiento. En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Orihuela, el Concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, ha avanzado la licitación del contrato de la instalación con un presupuesto asignado de 165.000 euros.

El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea, Next Generation, se ubicará en puntos clave de la ciudad, garantizando su accesibilidad y funcionalidad.

En este sentido, Montoya ha subrayado que se ha elegido ubicaciones estratégicas, como los campus de la Universidad Miguel Hernández en Desamparados y Salesas, la estación de RENFE y el polideportivo El Palmeral, para "favorecer los desplazamientos sostenibles en puntos clave de tránsito, estudio, deporte y conexión ferroviaria".

Esta actuación permitirá impulsar la movilidad sostenible tanto entre visitantes como entre los propios oriolanos. Cada unidad consistirá en un aparcamiento modular cerrado. Según ha explicado el edil, "se trata de aparcamientos seguros, cubiertos y de bajo impacto visual, con un diseño totalmente integrado en la ciudad y completamente autónomos energéticamente gracias al uso de energía solar".

Cada aparcamiento permitirá el estacionamiento y la recarga de hasta diez bicicletas eléctricas, ofreciendo una alternativa de transporte limpia y eficiente, "fomentando alternativas de movilidad limpia", ha señalado el concejal.

Así, ha incidido en el valor del proyecto para la evolución del municipio: "Con esta actuación que llevamos a cabo desde la Concejalía de Turismo seguimos dando pasos en la transformación de Orihuela en un destino turístico más sostenible, moderno y accesible".

Proyección turística

La Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV), junto con la Asociación de Guías de Alicante, ha realizado este fin de semana una visita a Orihuela, recorriendo tanto su casco histórico como su litoral mediterráneo.

Esta acción forma parte de un plan estratégico para consolidar al municipio como un destino de referencia en la Comunidad Valenciana. El grupo fue recibido por Montoya, que ha destacado la importancia de esta colaboración, señalando que "Orihuela ofrece un patrimonio monumental excepcional, junto con su litoral".

Visita al Museo de Semana Santa / Información

Desde la Concejalía de Turismo se busca que esta iniciativa refuerce las líneas de trabajo dirigidas a posicionar a Orihuela en el mapa turístico autonómico como un destino de calidad, con una oferta cultural y patrimonial única en la Vega Baja.

Durante la jornada, los guías y agentes alternaron visitas al centro histórico -plazas, iglesias, palacios y rincones emblemáticos- con un recorrido por la franja costera del municipio. El objetivo ha sido mostrar la dualidad de Orihuela: su riqueza histórica y artística, junto con el atractivo de una costa mediterránea consolidada y en constante crecimiento.

Desde la Concejalía de Turismo se remarca que esta actuación responde a un reto prioritario: desestacionalizar la demanda turística. "La apuesta municipal pasa por atraer visitantes no solo en verano, sino generar rutas y experiencias activas todo el año, reforzando a Orihuela como capital cultural de la Vega Baja, un destino que destaca tanto por su legado artístico y literario como por su entorno natural", ha indicado.

AEVAV y la Asociación de Guías de Alicante han mostrado su interés en incorporar Orihuela en sus circuitos habituales, tanto en rutas guiadas como en paquetes turísticos promovidos por agencias. El propósito es que la ciudad forme parte de las ofertas culturales y patrimoniales dirigidas a viajeros que buscan conocer la riqueza arquitectónica, histórica y natural de la Comunidad Valenciana