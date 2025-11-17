Revisión por partida doble de cada palmera de la CV-905 a su paso por Torrevieja tras el accidente mortal de un joven de 22 años

El Ayuntamiento de Torrevieja está revisando cada palmera que hay en la mediana de la CV-905 después de que el viernes un ejemplar afectado por la plaga de picudo rojo se desplomara sobre un coche, acabando con la vida de su único ocupante, un joven de 22 años.

La concejalía de Parques y Jardines ha informado este lunes de que la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes y espacios libres del municipio "está llevando a cabo en la CV-905 una revisión individualizada de cada ejemplar que existe en la mediana" del principal acceso de entrada y salida al municipio, que registra el paso de más de 30.000 vehículos diarios. Una actuación para la que hay previsto un plazo máximo de 48 horas.

Los trabajos, explica el mismo comunicado, consisten en "una verificación doble" con la que dos operarios especializados, de forma distinta, revisan la misma palmera. En total, hay en este tramo entre 40 y 50. De esta forma, se está realizando una comprobación tanto del tronco como de la copa o corona. Asimismo, se ha procedido a inspeccionar, mediante métodos mecánicos, si hay oquedades en los troncos.

Según los técnicos especializados, se apunta a que la afectación por el picudo se presenta habitualmente con daños visibles en la copa o en la base. Sin embargo, insiste el comunicado, "la palmera que ocasionó el pasado viernes el triste y lamentable suceso no presenta estos síntomas".

En concreto, en este ejemplar, se ha comprobado que existe una oquedad situada en el centro de la palmera, a unos tres metros de altura, el punto por el que se partió. Las voraces larvas de este coleóptero y los adultos de picudo se localizaban en el interior del tronco, mientras que la corona se encontraba intacta, por lo que a simple vista parecía que el ejemplar estaba sano. En muchos casos la enfermedad se puede apreciar a simple vista por la caída de las palmas, pero también se producen casos en los que la plaga ha colonizado por completo el tronco sin que presente síntomas desde el exterior.

En busca del picudo rojo

La Concejalía de Parques y Jardines, como adelantó este periódico, también ha procedido a realizar la revisión extraordinaria y exhaustiva de la totalidad de palmeras del término municipal, un número que asciende a 5.526. La mayoría de los ejemplares del municipio corresponden a la especie Phoenix washingtonia robusta, con 3.833 unidades, en los que apenas hay documentados casos de picudo. Pero sí hay centenares de Phoenix dactylifera -la misma especie a la que pertenece el ejemplar que se partió en la CV-905-, la Phoenix canariensis y algunas Washingtonia filifera.

La plaga de picudo rojo ha arrasado miles de palmeras desde que se detectó en la Vega Baja en 2008. En estos momentos, la empresa que se encarga de la conservación solo tiene identificados en el municipio dos en seguimiento y tratamiento por esta especie invasora.

Al margen de todo ello, "la afección del picudo rojo en Torrevieja es una cuestión que se trata a diario desde hace más de una década, y en estos momentos la incidencia es similar a la de otras poblaciones", subraya el mismo comunicado.

Revisiones periódicas

El Consistorio también ha destacado que el nuevo contrato del servicio de mantenimiento de zonas verdes, que se adjudicó este verano a la empresa Actúa (Grupo Hozono) por quince años y 113 millones de euros, incluye que deben realizarse anualmente dos revisiones visuales de las palmeras de todo el término municipal. Una, cuando se realiza la poda del ejemplar, y la segunda a lo largo del año. Además, cada vez que se realiza algún trabajo de jardinería en la mediana de la carretera también se revisan visualmente.

El Ayuntamiento comenzó a finales de septiembre con los trabajos de poda anual de todos los ejemplares. La mayor parte ya se ha llevado a cabo, pero quedaban pendientes, entre otros, los de la mediana de esta carretera, que estaba previsto que se realizara esta misma semana, según fuentes municipales. Un trabajo de mantenimiento en el que los operarios experimentados quizá hubieran podido detectar la patología, aunque las mismas fuentes han indicado que es difícil sin un análisis interno.

La poda también podría haber descargado de peso a la palmera, que iba cargada de frutos, tal y como puede comprobarse en las imágenes del accidente.

Con todo, desde el viernes las redes sociales han estallado contra la atribución del accidente mortal a un cúmulo de coincidencias y a una trágica casualidad, centrando las críticas en la gestión municipal y el mantenimiento de los ejemplares. Aunque la carretera CV-905 es competencia autonómica, la conservación de la jardinería de la mediana hasta la salida del término municipal es responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja, tal y como confirmó el propio Consistorio.

Tragedia

Un accidente que ha causado gran conmoción en la ciudad salinera por el trágico desenlace que acabó con la vida de Martín Pérez Aniorte, un joven de 22 años de nacionalidad española y residente en la ciudad salinera, que se había quedado recientemente huérfano de padre y madre. Ambos fallecieron por enfermedad en un corto periodo de tiempo. Desde entonces vivía con su hermana menor en casa de un tío.

Formaba parte, como su padre, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de La Caída de la Semana Santa de Torrevieja, de cuya imagen era costalero, y destacó como alumno de la Escuela Municipal de Fútbol. Cursó lnfantil y Primaria en el colegio público Cuba.