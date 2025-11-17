TORREVIEJA
Torrevieja destinará 60.800 euros a un desfile de Carnaval de dos horas en Madrid para Fitur 2026
El presupuesto contempla el traslado y alojamiento de 150 componentes de ocho comparsas que desfilarán como difusión de la oferta de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo
El Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado a concurso público la organización de un desfile de comparsas del Carnaval de Torrevieja en el centro de Madrid, previsto para el 24 de enero de 2026, en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
El contrato por 60.000 euros (IVA incluido) debe incluir el transporte con tres autobuses de participantes, también con responsables de la Asociación del Carnaval de Torrevieja, ayudantes de maquillaje, la manutención, alojamiento y el servicio de sonido.
Está prevista la participación de 150 personas -ocho comparsas-, fijándose como punto de encuentro la plaza del Callao. Así, el contrato contempla que la adjudicataria deberá ofrecer un catering de almuerzo y un local, de cómo mínimo, 150 metros cuadrados en Madrid para realizar la parada del cambio de vestuario y maquillaje. Además de un hotel de tres estrellas para finalizar la jornada en la capital sede de Fitur.
Permisos
Los técnicos que han elaborado el pliego matizan que el desfile de dos horas, entre las cinco y las siete de la tarde, y que Torrevieja ya ha protagonizado en otras ediciones de FITUR con una acción muy similar en 2023, "queda condicionado" a la autorización del acto en la vía pública por parte del Ayuntamiento de Madrid, que requiere permiso, además, por parte del mismo municipio, para superar los niveles de sonido de la ordenanza de esa ciudad. La autorización la debe solicitar el Ayuntamiento de Torrevieja.
La justificación de este gasto por parte de la Concejalía de Turismo señala que el Carnaval de Torrevieja, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, es un reclamo turístico que, a su juicio, contribuye a reducir la estacionalización de la demanda turística.
Mercado emisor
Añade que Madrid constituye "el principal mercado emisor nacional" de turistas y acoge la Feria Internacional de Turismo (FITUR) del 21 al 25 de enero de 2026.
Por lo que la acción de promoción directa en la vía pública mediante el desfile se alinea con estos objetivos y cuenta con la colaboración desinteresada de las comparsas participantes y "se presenta una oportunidad idónea para las diversas comparsas de la ciudad de Torrevieja de representar al municipio en la capital, trasladando a los habitantes de Madrid y diversos espectadores un reclamo turístico de especial relevancia en Torrevieja como son sus carnavales", según la propuesta de contrato firmada por la concejala Rosario Martínez Chazarra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- Torrevieja será la sede del Low Festival 2026 tras su salida de Benidorm
- Campo de concentración de Albatera: las excavaciones que sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en enterrar
- Este es el día y la hora del encendido de luces de Fiestas Patronales y Navidad en Torrevieja
- Abre un aparcamiento con forma de alcachofa en la Vega Baja para compartir coche
- Auroras boreales cerca de Alicante: MeteOrihuela comparte este vídeo que califica de 'impresionante
- El turismo residencial genera en el área de salud de Torrevieja una deuda de 2,3 millones en el último año