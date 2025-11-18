La abstención de una edil del PSOE obliga al alcalde de Rojales a usar su voto de calidad para subir la tasa de basura un 17 %

Le espera un año y medio duro de mandato al veterano alcalde de Rojales, Antonio Pérez, porque su mayoría absoluta ha quedado en entredicho. Todo estaba listo para que el regidor volviera a hacer valer ese voto mayoritario con la que gobierna Rojales desde hace quince años. Fue en el pleno extraordinario para validar un nuevo aumento de las tasas de basuras -un 17 % que se suma al 60 % aprobado el año pasado-.

El equipo de gobierno socialista está formado por nueve concejales. Frente a ellos ocho concejales de la oposición: cinco ediles del PP, dos de Ciudadanos y otros dos del partido independiente del Pader.

Cuando Pérez dio paso a la votación ocho de los nueve concejales levantaron la mano. Ocho votaron en contra. Pero la concejala socialista Tatiana de Gea no había dado su voto a favor. No había levantado la mano. Algo tan poco habitual que el primer edil dio por ganada la votación y levantó la sesión.

No había votado

La edil advirtió que no había votado. La sorpresa y el desconcierto cundió entra las filas socialistas. Tras unos quince minutos de deliberación con los técnicos y convocar de nuevo a los concejales -uno de ellos iba camino del aeropuerto- finalmente, el primer edil, que lo es desde 2003 -con un mandato solo interrumpido por el PP entre 2007 y 2011- volvió a reunir al plenario y repitió la votación. De Gea se abstuvo. Empate a ocho. Antonio Pérez tuvo que ejercer su voto de calidad -el que equilibra la balanza al poder municipal en estos casos- para salvar el punto.

Edificio principal del Ayuntamiento de Rojales / D. Pamies

Mayoría

Tatiana de Gea es concejala de Sanidad, Limpieza de Edificios Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rojales. Entró en el equipo de gobierno en este mandato. Desde ahora Pérez tendrá que medir bien sus pasos si quiere sacar adelante los puntos que se debaten en pleno. Si la concejala cambia el voto y comienza a rechazar las propuestas socialistas el PSOE perderá la mayoría absoluta que ejerce como un rodillo en este municipio de 20.000 habitantes desde hace quince años. Es una crisis de gobierno en toda regla desde el momento en que las decisiones en el pleno dependen de ese voto.

La oposición, a la que la decisión de la edil cogió igual de desprevenida que al PSOE, reprochó a Pérez tanto el tasazo que aplicó para la recogida el año pasado del 60 % como la chapuza de que "encima" se hubiera quedado corto y aplicara otro más para este de un 17 %. Teniendo en cuenta, como ocurre en la mayor parte de los municipios, que el descontento con el servicio de recogida es enorme y encabeza la lista de quejas vecinales en el casco urbano y las urbanizaciones.

El debate del tasazo

Antonio Pérez vino a sugerir algo así que el aumento solo da para que se quede como está. El debate sobre el tasazo sigue abierto. La norma exige que los ingresos por la tasa de limpieza y recogida de basura se ajusten a su coste real. Es una disposición que se ha impuesto en todos los municipios de España por la aplicación del Gobierno de España de una directiva europea.

Esa normativa además de que disponer el concepto de quien "contamina paga", también señala que se debe compensar a quien más recicle. El problema es que los ayuntamientos están aumentando las tasas sin dar oportunidad a sus vecinos a seleccionar en origen la basura, y por lo tanto, rebajar el volumen de lo que va a los contenedores. Por ejemplo, no hay bonificaciones por ese reciclaje en origen y la implantación del quinto contenedor es marginal en los municipios de la Vega Baja.

La retransmisión del pleno en directo no recogió la segunda votación.