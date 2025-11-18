Cómo actuar en caso de emergencia por un desastre natural: Almoradí y Cruz Roja firman un nuevo convenio 

El Ayuntamiento de Almoradí y el Comité Local de Cruz Roja Española han firmado un convenio de colaboración para desarrollar durante 2025 el proyecto Respuestas Básicas en Emergencias (RBE), que está destinado a mejorar la información, la prevención y la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo o desastre.

El acuerdo contempla una amplia campaña de sensibilización con trípticos informativos, cartelería en puntos estratégicos, 12 charlas formativas en centros y asociaciones, presencia en encuentros locales y acciones específicas dirigidas a distintos colectivos y a la población en general. Además, se ha actualizado un inventario municipal de materiales y equipamientos para facilitar un despliegue eficaz ante posibles emergencias.

Recursos

Asimismo, el convenio regula los procedimientos de activación, movilización e incorporación de los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) de Cruz Roja, garantizando una coordinación operativa directa con el Ayuntamiento a través del Departamento de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Incluye, además, actuaciones como primeros auxilios, apoyo psicosocial, traslados a zonas seguras, instalación de puntos de descanso, distribución de artículos de primera necesidad y colaboración en búsquedas de personas desaparecidas, a cargo de los equipos ERBE.

La alcaldesa María Gómez ha destacado que este convenio "refuerza la seguridad y la preparación de nuestro municipio, garantizando una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia", a lo que ha añadido que "la prevención y la información son esenciales para proteger a toda la ciudadanía".