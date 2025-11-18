El contrato de parques de Torrevieja obligaba a una inspección del estado de todas las palmeras en septiembre

El contrato de mantenimiento de zonas verdes de Torrevieja adjudicado en marzo de este año obliga a la empresa a presentar, en los tres primeros meses de ejecución, un informe exhaustivo del estado de conservación y del estado fitosanitario de toda la vegetación municipal; además de un plan anual y posteriores planes mensuales de mantenimiento.

Como muy tarde este informe debió estar registrado en el mes de junio, según ha develado la portavoz del PSOE en Torrevieja, Bárbara Soler, en rueda de prensa, este martes, tras el trágico accidente que acabó el viernes por la tarde con la vida de un joven de 22 años al que le cayó una palmera afectada con picudo en la CV-905 el pasado viernes.

El mismo contrato incluye, además, un apartado específico para el mantenimiento de las palmeras, que contempla revisiones semestrales de su estado fitosanitario y de su estabilidad estructural, y la emisión de informes sobre esa evaluación, "algo que también debería llevarse a cabo en caso de caída de algún ejemplar". En julio pasado una palmera datilera de gran porte se deplomó sobre la avenida del paseo Vista Alegre. Todas estas obligaciones figuran expresamente en el pliego de condiciones del contrato.

También recordó que la hilera de palmeras de la mediana en la que se ubicaba esta palmera iba a ser podada esta semana en la recta final de la campaña anual iniciada por el Ayuntamiento a finales de septiembre.

Se hace porque viene el contrato

Soler advirtió que las medidas anunciadas por el alcalde Eduardo Dolón tras la tragedia -la inspección de las más de 5.500 palmeras del municipio, avanzadas por INFORMACIÓN- “no son ningún compromiso estrella, es sencillamente la aplicación del protocolo del contrato de mantenimiento de zonas verdes”. Y añadió: “Estas medidas las van a llevar a cabo no como algo excepcional para poner a salvo a los ciudadanos con su buenhacer sino como algo que la empresa ya está cobrando y que forma parte del contrato. Una empresa que va a percibir 113 millones de euros de los torrevejenses”.

Soler no nombró expresamente en la rueda de prensa y en la nota de prensa posterior a la empresa adjudicataria que es Actúa (Grupo Hozono Global).

Bomberos y sanitarios auxilian al joven conductor en la CV-905 en Torrevieja tras el desplome de la palmera sobre el vehículo que conducía / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

Dudas

La portavoz socialista inició su intervención trasladando el pésame y "apoyo en todo aquello que pudieran necesitar” a la familia y allegados del joven. Indicó que el gurpo municipal dudó sobre si realizar esta comparecencia, ya que “nos parecía que es un tema que hay que tratar con mucha prudencia y humanidad, pero al mismo tiempo con firmeza”. Aun así, señaló, que a su juicio, es necesario que se depuren responsabilidades, “ya resulten ser penales o patrimoniales”.

“No es la primera vez”

La portavoz socialista recordó que este no es el primer incidente, ya que en junio cayó otra palmera en el Paseo Vistalegre sin que hubiera que lamentar daños personales y sin que entonces se anunciara una revisión general. “Estas declaraciones del alcalde, anunciando que se inspeccionarán las palmeras, lo único que han hecho es sembrar la duda sobre si se estaba cumpliendo o no con las obligaciones establecidas para la empresa adjudicataria, porque pagarle se le paga religiosamente”, afirmó.

El PSOE ha denunciado en los últimos dos años el deficiente mantenimiento de zonas verdes, especialmente en las urbanizaciones, donde “nunca les tocaba” actuar y recordó que, antes del nuevo contrato, el Ayuntamiento ya pagaba 260.000 euros mensuales por un servicio para el que “no existían partes de trabajo ni informes que justificaran lo que la empresa había llevado a cabo durante ese mes”. Pese a ello, los pagos se aprobaron con normalidad.

Extracto del pliego en el que se indica la obligatoriedad de realizar un informe a los tres meses de iniciarse el servicio, con el estado fitosanitario de las zonas verdes / PLIEGO DE CONDICIONE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

El antes y el después

Ya con el contrato actual en vigor, Soler reprochó que el Ayuntamiento difunda en redes sociales fotografías del “antes y después” de determinadas zonas: “Ni se sonrojan poniendo fotos del antes y del después cuando resulta que la adjudicataria es la misma empresa que tenía las zonas verdes en estado lamentable (antes en UTE). Es decir, que reconocemos que estábamos pagando 260.000 euros al mes para que se incumpliese sistemáticamente la obligación de mantenimiento y ahora presumimos de que se cumpla con el mantenimiento, como si no fuese lo que debía haberse hecho antes también”.

“Los ciudadanos no podemos depender de la suerte, de si a la palmera que nos queda al lado le toca la poda pronto o no, o si se le ha suministrado el producto contra el picudo o le toca la semana que viene. Necesitamos garantías. Y vamos a trabajar para conseguirlas. Para que esto que no tenía que haber ocurrido no se repita” Bárbara Soler — Portavoz del PSOE de Torrevieja

Solicitud del expediente y exigencia de responsabilidades

Con estos antedecentes el PSOE ha solicitado el expediente completo del contrato vigente para comprobar si se han presentado los informes exigidos y si se han realizado las verificaciones obligatorias. “Alguien tiene que asumirlas”, dijo Soler en referencia a las responsabilidades que pudieran derivarse al margen de los seguros que respondan por el accidente.

La portavoz admitió que, a su juicio, “lo más triste de esta historia es que cabe la posibilidad de que se pudiera haber evitado”. En su intervención insisitió en que la prevención debía haber sido prioritaria, especialmente en un municipio afectado desde hace años por la plaga del picudo rojo, tal y como ha reconocido la propia concejalía.

Poda de las palmeras en la calle Ramón Gallud de Torrevieja en el mes de octubre pasado / D. Pamies

El pentapartito

Soler ha subrayado que los ejemplares enfermos deben ser retirados cuando supongan un riesgo, y ha recordado que esta medida fue duramente criticada cuando el Partido Popular estaba en la oposición. Sin embargo, ha insistido en que “lo primero es la seguridad de los torrevejenses”.

Para el PSOE la ciudadanía necesita certezas.“Los ciudadanos no podemos depender de la suerte, de si a la palmera que nos queda al lado le toca la poda pronto o no, o si se le ha suministrado el producto contra el picudo o le toca la semana que viene. Necesitamos garantías. Y vamos a trabajar para conseguirlas. Para que esto que no tenía que haber ocurrido no se repita”, señaló.