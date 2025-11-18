El escape room en Orihuela que invita a tomar el control en el juego de las adicciones

Con el título "elige una vida de emoción y no de adicción", la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela ha presentado un escape room para prevenir las adicciones entre los jóvenes.

A lo largo del recorrido, que estará ambientado en una noche de fiesta, los participantes deberán tomar decisiones que influirán en el desarrollo del juego.

La propuesta, que está dirigida a jóvenes a partir de 13 años, se desarrollará en la Biblioteca Municipal María Moliner. Los días 11 y 12 de diciembre estará destinada a centros escolares, mientras que el día 13 estará abierta al público en general, en horario de 11 a 14 horas y con entrada libre.

Cartel de la actividad dirigida a jóvenes / Información

Según ha explicado la concejala de Sanidad, Irene Celdrán, la actividad pretende "fomentar el pensamiento crítico, la gestión emocional, el autocuidado, la presión de grupo y promover conversaciones sobre adicciones". El proyecto ha sido diseñado junto a especialistas en prevención, psicólogos educativos y profesionales del ocio juvenil.

Por su parte, María Ortuño, representante de la empresa organizadora, ha destacado la buena acogida que esta propuesta ha tenido en otras ciudades, señalando que los más de 500 adolescentes que ya la han realizado valoran la facilidad con la que comprenden el mensaje principal de prevención.