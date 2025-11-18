Familiares y amigos de Cloe convocan un acto en recuerdo de la menor de 15 años asesinada en Orihuela Costa

Familiares, amigos y vecinos rendirán un homenaje a Cloe, la menor de 15 años asesinada en Orihuela Costa, cuando se cumple un año del crimen en la tarde del 24 de noviembre del año pasado, víspera de la jornada en que se conmemoraba el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será el próximo domingo a las 11.30 horas en el parque La Florida ER-2, en un encuentro simbólico abierto a toda la ciudadanía con el propósito de "mantener viva su memoria y alzar la voz contra la violencia que arrebató su vida", según ha comunicado la plataforma En Memoria de Cloe.

La convocatoria invita a quienes deseen participar a traer una piedra plana pintada, realizada de manera personal. No es necesario que sea perfecta: basta con que represente color, cariño, unión y rechazo a la violencia, explican. Con todas ellas se compondrá un mosaico conmemorativo en el banco dedicado a Cloe, dentro de este espacio frente al callejón donde ocurrieron los hechos que el Ayuntamiento ha habilitado como "un lugar especial, sencillo y bonito que rinda homenaje a su memoria y que sirva para mantener vivo su recuerdo", como pidieron desde la plataforma.

"Este gesto colectivo busca transformar el dolor en luz y recordar que cuando caminamos juntos el duelo se acompaña, la memoria resiste y el cambio es posible", añaden.

Áxel Álvarez

Durante el acto se leerá el Manifiesto del Aniversario en Memoria de Cloe para "recordarla desde el amor" y "nombrar la verdad sin filtros", ya que "denunciará con claridad" el crimen que sufrió esta menor de 15 años "asesinada de manera planificada y brutal", por lo que se subrayará la necesidad de "hablar sin eufemismos y reconocer la gravedad del caso", prosigue el comunicado.

El juicio, que ha sentado en el banquillo acusados de asesinato al exnovio de Cloe y un amigo compañero de instituto, ambos de 17 años, ha quedado visto para sentencia, aunque en unas semanas a la expareja se le juzgará también por los malos tratos a los que sometió a la joven durante el tiempo que duró la relación.

Las acusaciones sostienen que se trató de un crimen machista después de que Cloe decidiera dejar a su exnovio. Este último logró convencer a un amigo para cometer el crimen, que estuvieron planificando durante las semanas previas. La Fiscalía pide para ambos la máxima pena que se puede reclamar en la jurisdicción de menores, ocho años de internamiento en un centro en régimen cerrado por asesinato.

Aunque los dos acusados han admitido el crimen durante el juicio, ni la Fiscalía, ni la acusación están por la labor de reducir ni un solo día de condena por el asesinato.

Convocatoria del homenaje a Cloe / Información

Endurecer la ley

También se exigirán en el homenaje cambios en la Ley del Menor. La familia y quienes la acompañan reclaman una revisión urgente de la normativa vigente, al considerar que las actuales penas no reflejan la magnitud de crímenes cometidos con violencia extrema, planificación y ensañamiento.

El manifiesto incluirá además un llamamiento directo a representantes políticos y legisladores para que escuchen esta demanda social.

Al mismo tiempo han agradecido al Ayuntamiento de Orihuela la intervención realizada en el parque en memoria de Cloe.

Así ha sido el homenaje a Cloe seis meses después de su asesinato / Información

El acto incluirá un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes de respeto, comunicación, búsqueda de ayuda y rechazo firme a cualquier forma de violencia, física o emocional.

"Este encuentro no es solo para recordarla, sino también para unir a la comunidad en un mensaje de amor, responsabilidad y compromiso con el cambio: ven con tu piedra, tu luz y tu presencia. Mantengamos viva su memoria", concluyen.

El entorno de Cloe siempre ha subrayado que la investigación desvela que se ha tratado de un crimen de violencia de género en el que su exnovio no habría superado la ruptura. Las supuestas deudas por drogas, que apuntó el acusado, habrían sido una nueva manera de seguir manchando el nombre de la víctima por parte de su agresor.

El forense que practicó la autopsia señaló que la víctima presentaba hasta seis heridas causadas con el cuchillo en el cuello y otras dos lesiones más superficiales. Unas lesiones que definió como un degüello incompleto y que afectaron a los vasos sanguíneos externos, entre ellos la arteria carótida y la vena yugular, provocando una hemorragia masiva. De haber afectado también a los internos, la joven apenas habría podido sobrevivir unos segundos. Con esas lesiones, Cloe pudo levantarse e ir a pedir ayuda a su hermano, que vivía en las inmediaciones. Este la trasladó de urgencia al Hospital de Torrevieja sin que allí pudieran hacer nada por salvar su vida dada la gravedad de su estado.