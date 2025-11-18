El humor de "Ilustres Ignorantes" llega al Auditorio de Torrevieja el 31 de enero

El Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá el viernes 31 de enero, a las 21:00 horas, la representación del espectáculo "Ilustres Ignorantes", formato consolidado en los últimos años como una propuesta distintiva dentro del panorama del humor español.

Creado por Javier Coronas, Raúl Cimas y Pepe Colubi, el montaje se estructura como un debate improvisado en torno a temas dispares: desde cuestiones cotidianas ---como inventos o sueños- hasta reflexiones metafísicas -el amor, la muerte o el futuro-, pasando por referencias culturales.

Improvisación

La dinámica se basa en la improvisación y el juego dialéctico entre los tres intérpretes, quienes asumen intencionadamente posturas contradictorias entre el rigor y el desconocimiento, generando un ejercicio escénico espontáneo en cada función.

Coronas conduciendo la discusión “con mano de hierro y jazmines en el pelo”, y Cimas y Colubi, oscilando entre el rigor científico y el desconocimiento más asombroso, cada función de “Ilustres Ignorantes” es "distinta, imprevisible e irrepetible", según señala la nota de la promoción del espectáculo.

Cartel anunciador del espectáculo de humor de Ilustres Ignorantes / INFORMACIÓN

El espectáculo, con una duración aproximada de 90 minutos, se caracteriza por su carácter imprevisible: ninguna representación sigue un guion fijo, lo que convierte cada función en una experiencia única, dependiente tanto de la interacción entre los intérpretes como de la reacción del público.

Entradas

Las entradas estarán disponibles desde hoy, martes 18 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, a través de la taquilla del Teatro Municipal de Torrevieja y la plataforma en línea culturatorrevieja.com. El precio de la entrada es de 28 euros.

Ilustres Ignorantes forma parte de la programación cultural organizada por el Ayuntamiento de Torrevieja para el primer trimestre de 2026 y que gestiona la empresa Cultura Torrevieja (Mediapro-Estatur).