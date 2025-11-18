Martínez-Campillo: "El riesgo de un terremoto de gran magnitud en la Vega Baja tiene que estar siempre presente"
El delegado del Colegio de Geólogos de la Comunidad Valenciana advierte de la actividad de la falla de San Miguel y demanda una política de prevención, al tiempo que critica que el Consell eliminara el Plan Vega Renhace
Continúa el ciclo de conferencias Cambio climático y riesgos naturales: inundaciones y terremotos en Orihuela y la Vega Baja, que está organizado por la Cátedra Arzobispo Loazes de la Universidad de Alicante (UA), que dirige Maribel Peñalver.
Tras la chala Inundaciones en Orihuela y la Vega Baja: adaptación y resiliencia, a cargo de Jorge Olcina, catedrático de la UA y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, y de Orihuela y los terremotos, ¿podemos predecirlos?, de Sergio Molina, profesor titular de Física Aplicada de la UA, le ha tocado el turno al delegado del Colegio de Geólogos de la Comunidad Valenciana, Joaquín Martínez-Campillo, que hablará este martes a las 19 horas en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes en Orihuela sobre Riesgos naturales en Orihuela y la Vega Baja, centrándose en la realidad específica de la comarca, un territorio que históricamente ha sufrido inundaciones y terremotos.
"Una zona de actividad sísmica alta y que está viva y en continua evolución", ha explicado para a continuación incidir en que "hay que plantearse cómo afrontar esa realidad". Sin ir más lejos, ha apuntado, "tenemos la falla de San Miguel, en la que se están produciendo en los últimos días continuos sismos". Por eso, "el riesgo de que se produzca un terremoto de gran magnitud en la Vega Baja tiene que estar siempre presente", ha recalcado el geólogo.
"Tenemos que estar preparados para ser resilientes con el territorio y hay que educar a la población para poder actuar previamente", ha subrayado, a la vez que ha hecho hincapié en que "desgraciadamente, los políticos no están concienciados", porque están "mas preocupados de colocarse una medalla mañana que de un asunto como este que no es a corto plazo".
Al igual que ocurre con "la elevada vulnerabilidad ante las intensas lluvias que se ven agravadas por el cambio climático, con danas y gotas frías cada vez en menos tiempo y más pronunciadas".
Ordenación del territorio
Por ello, ha recalcado que "no podemos ser permisivos". En este sentido, ha hecho referencia a que "el hombre ha invadido y ocupado el territorio de forma incontrolada, con construcciones en zonas inundables y edificios sin control sísmico".
Así, ha insistido en la necesidad de una correcta ordenación del territorio y adaptar la construcción y la planificación urbana a un territorio que es plenamente inundable. En este punto, Martínez-Campillo ha reclamado más implicación política en la preparación frente a terremotos y episodios de lluvias extremas".
Sin embargo, ha lamentado que el actual Consell eliminara el Plan Vega Renhace: "Lo tiró todo al río". "Cientos de miles de euros y estudios concienzudos de gestión del riesgo tirados", ha añadido, pese a años de trabajo técnico "independientemente de quién lo hizo", en referencia a que lo puso en marcha el gobierno del Botànic tras la dana que asoló la comarca en 2019.
El ciclo de conferencias de la Cátedra Loazes continuará el miércoles con una charla sobre prevención de riesgos, a cargo de Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Colegio de Geólogos de España, y el día 27 se cerrará con Orihuela y la tectónica de placas, de Pedro Alfaro, catedrático de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la UA. Todas a las 19 horas en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes de Orihuela.
Prevención
El Ayuntamiento de Almoradí y el Comité Local de Cruz Roja Española han firmado un convenio de colaboración para desarrollar durante 2025 el proyecto Respuestas Básicas en Emergencias, que está destinado a mejorar la información, la prevención y la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo o desastre.
El acuerdo contempla una amplia campaña de sensibilización con trípticos informativos, cartelería en puntos estratégicos, 12 charlas formativas en centros y asociaciones, presencia en encuentros locales y acciones específicas dirigidas a distintos colectivos y a la población en general.
También las concejalías de Emergencias y Educación de Orihuela pusieron en marcha recientemente un ciclo de charlas en los centros educativos para enseñar al alumnado cómo actuar en caso de emergencia.
Las charlas, dirigidas a estudiantes de Infantil, Primaria y ESO, son impartidas por el técnico de Emergencias, Francisco Masip, que explica de manera sencilla las principales pautas de actuación. Para reforzar el aprendizaje, se entrega una guía de emergencias y se proyecta un vídeo didáctico.
Los contenidos incluyen pautas de actuación en diferentes emergencias, protocolos de evacuación de los centros, consejos básicos de autoprotección y prevención y el uso correcto del 112.
Toma de posesión
Maribel Peñalver ha tomado posesión este lunes como nueva directora de la Cátedra Arzobispo Loazes-Sede universitaria de Orihuela de la UA, en la aala Oriol del Ayuntamiento de Orihuela, en un acto al que han acudido el alcalde Pepe Vegara; el concejal de Educación, Vicente Pina; el edil de Patrimonio histórico, Matías Ruiz, la rectora de la UA, Amparo Navarro; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, y el secretario general de la UA, Josep Ochoa, además de representantes institucionales, académicos y del ámbito cultural de la comarca.
Peñalver es catedrática de la UA, doctora en Filología por la Universidad de Murcia y especialista en lingüística francesa, con una destacada trayectoria académica e investigadora. Forma parte del laboratorio THALIM de la Universidad de la Sorbona (París 3) y del grupo "Genre, sexualités, langages" en la misma institución.
Ha dirigido el Departamento de Filologías Integradas/Lenguas Modernas de la UA (2020-2023) y ha sido coordinadora del área de docencia del Centro de Estudios de la Mujer. Autora de numerosas publicaciones y participante en más de 80 congresos internacionales, ha sido reconocida con la acreditación de Excelencia en Docencia Universitaria (2023-2024) y es Caballero en la Orden de las Palmas Académicas del Ministerio de Educación e Investigación de la República Francesa.
