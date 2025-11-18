Orihuela Cultural bajo lupa: la oposición denuncia un año de "opacidad"

La oposición al bipartito de Orihuela de PP y Vox ha puesto bajo sospecha a la empresa municipal Orihuela Cultural, que gestiona los museos de la ciudad y el Teatro Circo. Los ediles de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos que forman parte del consejo de administración han denunciado este martes que "la sociedad lleva un año sin entregar documentación obligatoria a sus consejeros".

Así, demandan luz y taquígrafos, remitiendo un escrito a la gerencia, que ostenta Nuria Masip, y al alcalde del municipio, Pepe Vegara, para solicitar la información, al mismo tiempo que dan un plazo de diez días hábiles para que les sea facilitada con el fin de poder realizar su labor de control y fiscalización.

En concreto, han pedido la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal de la sociedad. En caso de que esta RPT no exista, han explicado, solicitan un documento que indique y detalle el nombre, apellidos y puesto que desempeña cada trabajador de la mercantil.

También exigen el certificado que acredite que la gerente ha dejado de cobrar el complemento como secretaria técnica desde que accedió a su puesto, así como los currículums y la baremación del personal que ha entrado a formar parte de la mercantil, a través de Labora, desde junio de 2023 hasta la actualidad.

Además, solicitan el desglose individualizado de puntuaciones y baremación de la bolsa de empleo de azafatas y conserjes, conocer el número de trabajadores que han estado de baja o están de baja desde junio de 2023 hasta la fecha, las causas judiciales abiertas contra la mercantil por parte de empleados y su causa e información sobre una amonestación a una trabajadora.

En este sentido, las tres formaciones políticas han señalado que la gerente siempre se compromete a facilitar la información, cuando se le solicita en los consejos de administración, pero "la realidad es que esa información nunca llega".

Opacidad

"Una empresa municipal no debe gestionarse de manera opaca y ocultando información a parte de sus consejeros", ha señalado Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos, que ha añadido que "esta actitud me hace pensar mal, porque no es lógico tanto ocultismo y secretismo con la documentación que como consejera se me ha de otorgar para poder velar por el correcto desarrollo de la actividad de la mercantil" hasta el punto de que "no conocemos la realidad de la gestión en esta sociedad, cuestión que no debemos pasar por alto ni obviar, ya que esto es un agravio y una manera de no dejarnos realizar nuestro trabajo y nuestra labor como consejeros".

Así, ha destacado que "es vergonzoso que llevemos más de un año esperando que se nos dé toda la información relativa a la RPT de la sociedad, instrumento que es básico para el correcto desarrollo de la empresa".

Los ediles Leticia Pertegal, Isidro Grao y Mar Ezcurra / Información

Por su parte, Isidro Grao, edil del PSOE ha incidido en que "lo que está ocurriendo en Orihuela Cultural es inaceptable", porque "no se puede dirigir una empresa pública ocultando información que es obligatoria y que venimos reclamando desde hace más de un año". Una "falta de transparencia", ha insistido, que "bloquea nuestra labor de fiscalización y genera serias dudas sobre la gestión interna de la mercantil".

Toda la información que han solicitado, ha explicado el concejal, "no es un capricho, sino una herramienta básica para garantizar que la gestión se realiza conforme a la legalidad y con criterios de igualdad y eficiencia". Por ello, ha añadido, "no vamos a permitir que se siga vulnerando nuestro derecho a controlar una empresa que pertenece a toda la ciudadanía", porque "la opacidad no puede ser la norma en una sociedad pública", ha concluido.

Para Mar Ezcurra, concejala de Ciudadanos, "es obvio que algo tienen que esconder cuando no nos facilitan la información requerida en plazo, y tenemos que ser los consejeros quienes la pidamos en reiteradas ocasiones". Es más, ha asegurado, "en varias ocasiones han tenido incluso que retirar asuntos del orden del día para su votación, presionados por los consejeros, al no haber recibido, ya no en plazo sino ni siquiera antes de la votación, la documentación necesaria". A su juicio, "un trato indigno por parte de una gerente que cree que la empresa es suya y que no debe rendir cuentas a nadie".

Gerencia

El consejo de administración de Orihuela Cultural nombró en mayo del año pasado como gerente a Nuria Masip, que iba en las listas electorales del PP, en sustitución del dimitido Ramón Manuel Gabín, exasesor de Vox. La votación se realizó después de que el equipo de gobierno de PP y Vox cesara a los tres consejeros independientes, que habían votado en contra de la programación del Teatro Circo junto con los vocales de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, y nombrara a otros tres más afines. (El consejo de administración está formado por el presidente (Vegara), tres consejeros independientes y un representante de cada partido político).

El mismo día que el anterior gerente presentaba su dimisión al alcalde, este recibía un escrito en el que la coordinadora de personal de Orihuela Cultural le exponía un supuesto acoso laboral por parte de Masip, que entonces era guía turística, y el exgerente.

Pocos días después del nombramiento, la gerente dijo que se querellaría contra Aynara Navarro, entonces edil del PSOE y vocal en el consejo, tachando las declaraciones de la exconcejala sobre su supuesto acoso laboral a una trabajadora de la empresa municipal como "ataques infundados", y advertía de que emprenderá acciones legales frente a los que "reiteren la falsaria acusación".

El pasado mes de mayo, Masip explicó a este periódico que, a raíz de varias bajas laborales de larga duración, y en cumplimiento de los estatutos de la entidad, Orihuela Cultural gestionó la ampliación temporal de su plantilla a través del servicio público de empleo Labora.

Finalizado el proceso, y conforme a los criterios establecidos, se contrató a un total de seis trabajadores temporales para cubrir funciones de conserjería hasta la resolución de las bolsas de trabajo publicadas el pasado 26 de marzo.

En cuanto al puesto de Pascual Pertegal, que fue asesor de la Concejalía de Familia, como conserje del Teatro Circo, Masip indicó que en junio de 2024, por necesidades del servicio, Orihuela Cultural se vio en la obligación de reforzar temporalmente su plantilla. Ese mismo mes se realizó una consulta de disponibilidad al personal inscrito en la bolsa de trabajo de la empresa. Dado que los aspirantes situados en los puestos 1 y 2 ya estaban contratados de forma indefinida, se procedió a la contratación temporal del candidato número 3, Pertegal, para la cobertura puntual de eventos. "Este proceso no se limitó a esta persona, sino que incluyó a un total de siete personas de la bolsa, todas ellas contratadas para reforzar el servicio en momentos específicos", concluyó la gerente.