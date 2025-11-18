Orihuela invierte 414.000 euros en la renovación de la red de agua potable en el Camino de Enmedio

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado la segunda fase de la renovación de la red de agua potable en el Camino de Enmedio, una actuación incluida en el Fondo de Renovación del Agua y que responde a una demanda histórica de los vecinos debido a las constantes averías registradas durante los últimos años.

Con más de cuatro décadas de antigüedad, se trata de una red muy deteriorada, afectada por roturas frecuentes que han provocado fugas de agua, parches continuos del pavimento y repetidos cortes de suministro.

Con esta fase, el Consistorio da continuidad a los trabajos iniciados anteriormente y actúa sobre el tramo que va desde la Vereda Salazar hasta el límite con la Región de Murcia, con el objetivo de estabilizar el servicio y mejorar el rendimiento de la red a medio y largo plazo.

La actuación, con una inversión 414.091 euros, consistirá en la renovación integral de 2.500 metros lineales de tubería mediante la instalación de nuevas conducciones de fundición dúctil, con un diámetro nominal de 100 milímetros en todo el trazado principal.

Asimismo, se ejecutarán 40 acometidas nuevas para optimizar el servicio y garantizar unas mejores condiciones de abastecimiento en el futuro.

La actuación se centra en el tramo que va desde la Vereda Salazar hasta el límite con la Región de Murcia / Información

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que estas incidencias eran "día sí y día también, generando molestias a los vecinos y pérdidas de eficiencia en el sistema hídrico", a lo que ha añadido que la actuación "se ejecuta bajo criterios técnicos y de primera necesidad".

El edil ha subrayado también que, aunque Hidraqua -la empresa concesionaria del servicio- ha actuado con rapidez en cada reparación, "la situación era insostenible y, como responsables públicos, debemos garantizar un suministro seguro y de calidad de un recurso esencial como es el agua potable".

Por su parte, Andrés Martínez, gerente de Hidraqua, ha señalado que las tuberías eran muy antiguas y repararlas solo generaba nuevas averías más adelante: "Con esta inversión esperamos garantizar muchos años de tranquilidad".

Finalmente, Pepe Vegara, alcalde de Orihuela, ha insistido en que "seguimos actuando en infraestructuras esenciales. Aunque muchas de ellas estén enterradas y no se vean, son las que permiten mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

El pedáneo, Tomás Valero, ha trasladado la satisfacción vecinal ante el inicio de estas obras.