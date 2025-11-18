Sanidad adjudica a Ribera la gestión de la plataforma informática del departamento de salud Torrevieja por siete millones

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado a Ribera Salud Tecnologías el contrato de mantenimiento de la plataforma informática del departamento de salud de Torrevieja por casi siete millones de euros (6.957.000 euros IVA incluido) y un periodo de ejecución de dos años.

Al contrato solo se presentó la filial del grupo sanitario Ribera, controlado por el grupo sanitario francés Vivalto Santé. La plataforma Cynara, que es como se llama el sistema, es un producto exclusivo de Ribera, y fue creado por la propia empresa sanitaria para gestionar el departamento, del que fue concesionario durante quince años, entre 2006 y 2021.Cymara lo emplean mayoritariamente los 2.200 profesionales que trabajan en el departamento en su gestión interna.

Negociación

La propuesta de adjudicación es del pasado verano, pero la intervención de la Generalitat, sin embargo, señaló en un procedimiento como este, en el que las que solo hay una empresa que pueda prestar el servicio la Generalitat debía negociar las condiciones económicas en las que se iba a llevar a cabo la adjudicación y decidió retrotraer el procedimiento al momento de la propuesta para que llevar a cabo ese proceso. Finalmente, Sanidad ha adjudicado a Ribera, en una resolución firmada por el director general de Gestión Económica de la Conselleria de Sanidad, Pedro Manuel López Redondo.

La información que ofrece la Generalitat en el Portal de Contratación de Sector Público de este contrato es muy limitada e incumple los estándares habituales. No figura ni la memoria ni el pliego de condiciones técnicas y administrativas.

Rescate

Cuando el Consell del Botànic decidió no prorrogar en octubre de 2021 el contrato con Ribera, la empresa que había gestionado el centro sanitario y sus centros de salud quince años tuvo que recurrir a buena parte de sus proveedores, filiales de la propia Ribera, para dar continuidad a la mayor parte de servicios y logística del departamento. Cuando se cumplen cuatro años de aquel rescate Sanidad sigue recurriendo a Ribera para cubrir servicios esenciales internos del departamento. Y en este caso para una prestación que no deja de generar continuos problemas de ajuste con el sistema que emplean el resto de departamentos de salud de la Comunidad Valenciana porque no es el mismo.

Planta de ingreso en el Hospital Universitario de Torrevieja, en una impagen de archivo / TONY SEVILLA

Distintos

Programas distintos a los que utiliza el resto del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana, un hecho que provoca problemas de comunicación efectiva entre médicos de familia en Atención Primaria, especialistas del departamento y especialistas de hospitales de referencia en prestaciones con las que no cuenta el de Torrevieja y que son solicitadas en centros fuera del área torrevejense. El resultado es una secuencia de solicitudes de los pacientes al departamento de gestión documental del Hospital Universitario de Torrevieja para que sus médicos especialistas que trabajan en otras áreas de la provincia puedan diagnosticar de forma efectiva las pruebas que han solicitado, y el procedimiento, bastante rudimentario para 2025.

El especialista adscrito en Elche o Alicante pide la prueba. Se realiza de forma efectiva con los recursos del Hospital de Torrevieja, donde reside el paciente y donde figura registrado con su tarjeta sanitaria.

Después de realizada se le solicita al paciente que pida en el Hospital Universitario de Torrevieja de forma presencial, y rellenando un formulario en el departamento de gestión documental, el soporte físico de la prueba. Ese departamento confirma al paciente por correo electrónico, días después, que ya está preparada.

Un cortocircuito que aumenta la demora en las decisiones, según las quejas a las que ha tenido acceso este diario, que también ha podido confirmar con médicos el recorrido que hacen las pruebas.

Instalaciones del Hospital Universitario de Torrevieja / D. Pamies

Convergencia

La convergencia entre el sistema con el que trabaja mayoritariamente la Generalitat, Abucasis, y el que emplea Torrevieja, no se va a llevar a cabo todavía. Los facultativos y todo el personal alternan así dos sistemas, Abucasis cuando deben realizar una gestión fuera del ámbito del departamento y Cymara para el día a día de atención a los pacientes del departamento. Una falta de ajuste que afecta 225.000 habitantes del área de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura. Los profesionales que trabajan con Cymera señalan que el problema no es tanto la herramienta que desarrollada en su día por Ribera que funciona de forma eficaz. Si no el hecho de que se solapen los dos sistemas. Sobre todo para las consultas a otros departamentos y el acceso a las pruebas.

Desconexión de Yo Salud

El rescate de la gestión directa del departamento también provocó la desconexión del servicio que Ribera prestaba de atención virtual a través de la aplicación de móvil Yo Salud para gestionar citas, ver historial clínico y resultados de pruebas, e incluso comunicarse con los profesionales sanitarios de forma segura. Más del 60 % de la población asistida contaba con esta aplicación cuando Sanidad se hizo con las riendas y se desprendió de la concesionaria privada.

En estos momentos, las gestiones que se pueden realizar de forma virtual con la SIP son muy limitadas, y la mayoría, como la consulta de historial exigen una solicitud expresa y certificado electrónico.

Otro contrato

En mayo la Generalitat adjudicó un contrato para la integración de una parte del sistema informático, la que no afecta directamente a profesionales y pacientes, en una adjudicación a la empresa Inetum. En ese contrato se indicaba que el hospital de Torrevieja "aun cuenta con infraestructura antigua y descontinuada y para integrarse de forma adecuada en la red pública hospitalaria", precisa, además de "la infraestructura hipercovergente, la adquisición de una cabina de almacenamiento y la electrónica (red y datos) de forma que su infraestructura sea homogénea con el resto de los hospitales de la Conselleria".