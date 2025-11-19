Almoradí: una ciudad saludable ante los retos del cambio climático

En Almoradí llevamos años trabajando por un modelo de ciudad que pone en el centro a las personas y su bienestar. En el actual contexto de cambio climático, desigualdad social y necesidad de servicios sostenibles, los municipios tenemos una enorme responsabilidad: garantizar calidad de vida a nuestros vecinos sin comprometer el futuro del territorio que habitamos.

Almoradí ha logrado consolidarse como una de las ciudades más saludables de España. Así lo confirma un reciente estudio, que nos sitúa en el puesto 27 del país y segundos en la provincia de Alicante, gracias a nuestra calidad ambiental, la accesibilidad de nuestros espacios públicos y la fortaleza de nuestros servicios básicos.

Estos logros no son casuales. Son el resultado de una visión de ciudad planificada, con políticas que integran urbanismo, salud y sostenibilidad. Hemos pasado de tener 27 zonas verdes en 2010 a 38 espacios que suman más de 247.000 m², lo que equivale a 11 m² por habitante, una cifra muy superior a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Nuestros parques son hoy espacios vivos, donde la actividad física, la convivencia y el contacto con la naturaleza se dan la mano.

Hemos reforzado nuestras infraestructuras educativas, deportivas y sanitarias, apostando por instalaciones eficientes y accesibles, como el Pabellón Mayte Andreu, el Estadio Sadrián o las piscinas municipales, que se han convertido en auténticos motores de bienestar.

Y lo más importante: seguimos planificando espacios públicos que prioricen el confort climático, la eficiencia energética y la cercanía a los servicios esenciales.

Somos conscientes de que vivimos en un entorno vulnerable. La Vega Baja ha sufrido los efectos de la DANA, y eso nos obliga a ser más exigentes en la gestión del agua, la movilidad sostenible y la infraestructura verde. Nuestro Plan Estratégico Almoradí, Corazón de la Vega Baja 2021–2025.

Me enorgullece decir que Almoradí está avanzando en la buena dirección: una ciudad que respira, que se mueve y que cuida. Pero sobre todo, una ciudad que escucha a su gente. Nuestra meta no es sólo ser reconocidos por nuestras zonas verdes o indicadores ambientales, sino por ser una comunidad unida, comprometida y con visión de futuro.

El reto ahora es seguir mejorando, con la colaboración de todas las administraciones, entidades y ciudadanos. Porque construir un municipio más verde, más justo y más saludable es tarea de todos.