Un bar franquista participa en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela

La quinta edición del Concurso de Arroz y Costra buscaba consolidarse como un referente único en toda España, pero este evento gastronómico con gran arraigo en Orihuela para poner en valor uno de los platos más tradicionales y representativos del municipio ha rebasado el ámbito culinario para alcanzar la polémica por la participación de un restaurante franquista justo cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco.

Que el bar Mani's, en la carretera de Orihuela a Molins, es español y muy español se sabe nada más entrar por los manteles que cubren cada mesa con la bandera rojigualda. Pero, además, cuenta con varias insignias preconstitucionales que suelen usarse en actos en memoria del dictador y José Antonio Primo de Rivera cada 20 de noviembre.

Preside el salón el águila de San Juan -el "aguilucho"- en el centro de una bandera española, un escudo a los Reyes Católicos e idéntico al que se recuperó durante la dictadura franquista.

En la barra, lucen dos bufandas con simbología franquista. Una con el lema "arriba España" flanqueado también por el mismo emblema y otra con un "orgulloso de ser español" entre la cruz de Borgoña, un emblema en forma de aspas rojas sobre fondo blanco que representa la cruz de San Andrés. Llegó a España en el siglo XVI, fue un símbolo del movimiento más reaccionario del siglo XIX y después se asentó como emblema carlista hasta la reorganización del Requeté, un grupo paramilitar clandestino formado por tradicionalistas carlistas y monárquicos alfonsinos que la hizo su bandera en 1935, una de las bases del partido único que crea el general Franco (la Falange Española Tradicionalista y de las JONS). Un año después, cuando comenzó la Guerra Civil, se convirtió oficialmente en la bandera del bando sublevado.

Hoy es habitual entre las filas de la ultraderecha y de aquellos que no creen en el modelo democrático y parlamentario o que defienden el nacionalismo tradicionalista.

Hay estudios hechos por policías que la incluyen como "símbolo de odio, precisamente por retroalimentar el mensaje del fascismo o de ideologías nacionalsocialistas, racistas e intolerantes en su utilización y exhibición".

El restaurante, además, presume de su arroz y costra a la brasa y de "una gama de productos de alta calidad que unido a la excelente atención al público lo hacen uno de los bares de obligada visita en la capital de la Vega Baja".

El concurso

El concurso está organizado por la Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO), que preside Ascensio Pérez, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento a través de una subvención, como el resto de actividades que hace la entidad. De ahí que el propio concejal de Comercio, Vicente Pina, estuviera en la presentación de esta iniciativa para promover el comercio, la gastronomía y la cultura local, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el Consistorio y ACMO para fortalecer la hostelería y promocionar la gastronomía oriolana. "El arroz y costra es nuestra fortaleza gastronómica, nuestra imagen hacia el exterior", afirmó Pina.

En cualquier caso, tanto el Ayuntamiento como la ACMO se desvinculan totalmente del establecimiento que exhibe estos símbolos tanto en el local como en sus redes sociales, e incluso dicen desconocer estos hechos, insistiendo en que es una convocatoria abierta en la que se pueden inscribir todos los restaurantes del municipio sin ningún tipo de criba, cortapisas o requisito previo.

El concejal de Comercio, Vicente Pina, y el presidente de ACMO, Ascensio Pérez, en la presentación del evento / Información

En esta edición el jurado ha sido el propio público: todas aquellas personas que hayan realizado compras superiores a 15 euros en los comercios de Orihuela han participado en el sorteo de 50 entradas dobles para formar parte del jurado en uno de los diez restaurantes que compiten: Bar Estanco, Bar Casablanca, Davinia Martínez, Casa Pepe, Raggu, Mani's, Las Brasas, Bar Tono, Haizea y El Pollo Oriolano. Los premios para los tres primeros clasificados serán de 500, 300 y 200 euros, respectivamente.

Cartel del concurso / Información

Además, se celebrará el "CostraFest", un festival del arroz y costra que tendrá lugar este sábado en la Glorieta. En este evento, los restaurantes participantes ofrecerán degustaciones del plato, con el objetivo de acercar aún más esta tradición culinaria a los vecinos y visitantes.