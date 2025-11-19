Cox presenta la "histórica" Peregrinación Jubilar de imagen de la Virgen del Carmen a la Catedral de Orihuela

El Convento de Nuestra Señora la Virgen del Carmen de Cox ha acogido este miércoles el acto de presentación de la Peregrinación Jubilar que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre, y que llevará a la Patrona de Cox, la Santísima Virgen del Carmen, hasta la Catedral de Orihuela para obtener el Año Jubilar.

La peregrinación comenzará a las 10:00 horas en el Convento de San Francisco, desde donde la Virgen del Carmen iniciará un recorrido histórico y simbólico:

Visita al Santuario de Nuestra Señora de Monserrate .

. Paso por el Convento de las Carmelitas , origen del culto carmelita en Cox desde 1611.

, origen del culto carmelita en Cox desde 1611. Avance por la Calle Mayor hasta llegar a la Catedral de Orihuela .

hasta llegar a la . Entrada por la Puerta Santa y celebración de la Misa Jubilar.

Durante todo el recorrido participarán corales, auroros y entidades religiosas y civiles de Cox, que acompañarán a la Patrona en este camino hacia el jubileo. El trayecto a pie entre Cox y la Catedral de Orihuela tiene una longitud de algo más de diez kilómetros. Y se puede recorrer aproximadamente en dos horas y media. Con el programa previsto se prolongará durante toda la mañana.

La Mayordomía, custodios de una tradición viva

El presidente de la Mayordomía de la Virgen del Carmen, Ramón Cuenca, explicó los detalles organizativos y el sentido espiritual de la peregrinación “Llevamos meses trabajando para que este acontecimiento se viva con el respeto y la solemnidad que merece. La Virgen del Carmen visitará lugares históricos y conventos que forman parte de su origen. Esta peregrinación es una renovación interior, una invitación a la fe, a la reconciliación y a la gratitud. Invitamos a todo el pueblo a caminar junto a Ella”.

Un camino de fe hacia la Puerta Santa

El cura párroco de Cox, Francisco Román, señaló, también, la dimensión espiritual del Jubileo. “Es una oportunidad única. Cruzar la Puerta Santa, acompañar a la Virgen y participar en la Misa Jubilar permite a los fieles vivir un acto de profunda misericordia y conversión. No es una simple procesión: es un encuentro con Dios a través de María”.

En su intervención, el alcalde de Cox, Antonio Bernabeu, destacó, además de esa "magnitud espiritual y emocional" el evento como "un acontecimiento que -a su juicio- quedará grabado para siempre en la historia de Cox. La Virgen del Carmen es nuestro corazón, nuestra raíz y nuestro refugio. Esta peregrinación no es solo un camino físico: es un acto de fe compartida que une a generaciones, familias y a toda la comarca. El 30 de noviembre Cox caminará unido, y lo hará llevando con orgullo a su Patrona hasta la Catedral de Orihuela”. El regidor invitó a todos los cojenses, "y también a los vecinos de la Vega Baja, a acompañarnos en este día histórico".

Un momento de la presentación de la Peregrinación de la Virgen del Carmen de Cox a la Catedral de Orihuela / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, mostró su agradecimiento y subrayado la relevancia del vínculo entre ambos municipios. “Es un honor recibir a la Virgen del Carmen de Cox en nuestra Catedral. Orihuela y Cox siempre han estado unidas por la historia, la fe y la tradición. Esta peregrinación nos recuerda que seguimos caminando juntos, con respeto, emoción y devoción. Abrimos las puertas de nuestra ciudad para acoger a un pueblo hermano”.