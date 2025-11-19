Editors, Fangoria y Dani Fernández lideran el primer avance del Low 2026

Low Festival abre una nueva etapa y lo hace con un anuncio histórico: el festival más grande de la provincia de Alicante se traslada a Torrevieja y arranca su camino hacia la edición de 2026 con los primeros doce artistas confirmados. Un punto de inflexión para uno de los eventos musicales más importantes de España, que el próximo verano estrenará ubicación en la ciudad de la sal con un cartel que combina grandes leyendas internacionales, figuras consolidadas del pop español y algunos de los talentos emergentes más destacados del momento.

El director de Low Festival, José Manuel Piñero, junto a la concejal de Turismo de Torrevieja, Rosario Martínez, y el concejal de Juventud, Domingo Paredes, han dado a conocer los primeros nombres de su cartel: Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, joseluis, Perro y Repion. Una selección que, según la organización, marca «un arranque potente, diverso y prometedor» para #Low2026.

Con el anuncio oficial del traslado, Torrevieja se posiciona como una sede idónea para abrir un capítulo renovado en la historia del festival. Su infraestructura turística, su clima mediterráneo y su experiencia como ciudad que acoge grandes eventos culturales han sido factores clave en esta decisión. El festival busca crecer, ampliar espacios de escenario, zonas de restauración y servicios, y ofrecer una experiencia más accesible a los miles de lowers que cada año viajan desde toda España.

Un impulso turístico y cultural para Torrevieja

La concejal de Turismo subraya «el paso adelante» que supone la llegada del Low para la proyección de la ciudad: «Estamos ante un evento de referencia nacional que atraerá a miles de visitantes y que situará a Torrevieja en el mapa de los grandes destinos culturales y musicales del Mediterráneo». Martínez remarca también la oportunidad que representa para reforzar un modelo turístico basado en la calidad, la cultura y la sostenibilidad.

Por su parte, el concejal de Juventud pone el foco en el impacto que el festival tendrá en la población joven: «Recibir un evento como el Low supone una auténtica revolución cultural. Hablamos de talento, convivencia y música en directo. Será un motor de dinamización social y económica, y vamos a trabajar para que los jóvenes participen de forma activa en esta edición histórica».

Misma esencia, nuevo escenario

Domingo Paredes y Rosario Martínez junto al director de Low Festival, José Manuel Piñero, en la presentación oficial de la nueva sede. / .

La edición número 16 de Low Festival mantiene intacta su identidad: música, convivencia y un ambiente inconfundible. Pero su nueva sede permitirá dar un salto cualitativo. Con playas extensas, servicios turísticos consolidados y capacidad para acoger a decenas de miles de personas, Torrevieja se convierte en un enclave privilegiado para el desarrollo de grandes festivales.

Descuento especial para empadronados

Los abonos generales y VIP ya están a la venta desde 69,99 euros en www.lowfestival.es/abonos/, con cupo limitado. Además, el festival ha anunciado un descuento del 50% para empadronados en Torrevieja, válido hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias. Los lowers que ya adquirieron su entrada en preventa podrán mantenerla y recibirán 40 euros en su pulsera para consumir en barras. En caso de no poder asistir, podrán solicitar la devolución a través de la web oficial.

Los primeros 12 artistas de #Low2026

Editors encabeza el primer adelanto del festival. La banda británica, una de las más influyentes del indie rock europeo, aterriza con la potencia de sus himnos eternos – «Munich», «Blood»– y con el empuje de la electrónica industrial de su álbum «EBM».

Dani Fernández llega en un momento clave de su carrera, tras una gira que ha llenado estadios y con un Disco de Oro por su álbum «La Jauría». Fangoria, icono absoluto del pop español, regresa al Low en plena presentación de «Modo Aleatorio», una caja recopilatoria con rarezas y colaboraciones que repasa más de treinta años de trayectoria.

Alcalá Norte, uno de los fenómenos del nuevo indie español, aportará guitarras, sintetizadores y letras afiladas que ya son himnos generacionales. Junto a ellos, Barry B, una de las voces emergentes más potentes del nuevo pop alternativo, presentará su sonido urbano y electrónico.

Natalia Lacunza actuará tras el lanzamiento de «N2STAL5IA», su esperado segundo álbum, donde conjuga pop alternativo y sensibilidad emocional. Ojete Calor pondrá la nota humorística y festiva con su «subnopop» convertido ya en fenómeno de culto.

Veintiuno llegará con la energía de su Mitología Tour; Besmaya presentará su nueva etapa musical «La Vida de Nadie»; y desde Murcia se suman joseluis y Perro, dos propuestas distintas pero igualmente contundentes. Cierra esta primera tanda Repion, uno de los proyectos más sólidos del rock alternativo actual, que llega con su álbum «201».

Con este primer anuncio, Low Festival abre en Torrevieja una edición que aspira a convertirse en uno de los grandes hitos musicales del próximo verano.