Generalitat, Diputación y regantes advierten que el recorte del trasvase pone en peligro el abastecimiento urbano

El recorte en un 50 % de los envíos del trasvase del Tajo-Segura a Alicante, Murcia y Almería que impondrá las nuevas reglas de explotación del acueducto también afectarán a la garantía de suministro de abastecimiento de agua de "boca", el urbano, según mantuvieron este miércoles el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, el presidente de la Diputación, Toni Pérez y Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, en una reunión celebrada con alcaldes del Partido Popular de la Vega Baja en el MARQ de Alicante para analizar, de nuevo, los recortes del trasvase Tajo-Segura y sus efectos en la provincia de Alicante. Además señalaron su convencimiento de que esas reglas de explotación serán validadas por el Consejo Nacional del Agua, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica en el mes de diciembre.

Lo que dicen las reglas

Quien abundó con mayor insistencia en que en el recorte del regadío redundará en el suministro de "boca", vital para una provincia que vive de la construcción y el turismo, fue el presidente de la Diputación, Toni Pérez. Aunque el borrador de las reglas de explotación solo cita la merma de disponibilidad de agua para el regadío y mantiene el volumen para abastecimiento. En cifras supone que si en 46 años de trasvase Alicante, Murcia y Almería han recibido una media de 320 hectómetros anuales y 220 se destinaban a regadío con las nuevas normas el envío con destino a la agricultura se reduciría a cien y se mantendrían los cien que ahora se reservan para abastecimiento.

Esos 100 hectómetros suponen aproximadamente un tercio de lo que necesitan los tres territorios para abastecerse de agua "del grifo", en combinación con las aguas del Taibilla, afluente del Segura en la propia cuenca y la desalada del mar. Todas distribuidas por la Mancomuinidad de Canales del Taibilla.

Sin embargo, esa ecuación se cumpliría en situaciones ideales. Pero por ejemplo en épocas de sequía extrema en las cuencas del Tajo o del Segura o avería en el trasvase habría que tirar de agua desaladora lo que quintuplicaría su precio, además de rebajar su producción para el riego, porque el consumo humano es prioritario.

“Dos millones de alicantinos y alicantinas no merecen que la sinrazón, los criterios sectarios y la poca inversión prevalezcan ante una tierra que siempre ha hecho un uso óptimo de cada gota de agua, invirtiendo muchísimos recursos y todo gracias también a la generosidad de la gente del campo”, apuntó el presidente de la Diputación, quien recordó, además, que la agricultura de la provincia es capaz no solo de llenar las despensas de media España, sino también de propiciar oportunidades a las personas que vivimos aquí y a quienes vienen también a vivir de esas oportunidades”. En este punto, ha resaltado que Alicante es la quinta provincia en aportación al PIB y la cuarta en población.

Un momento de la comparecencia de Miguel Barrachina, Toni Pérez y Lucas Jiménez ante de los medios en el MARQ / Jose Navarro

"Crimen ecológico"

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, por su parte, subrayó que, a su juicio, el próximo cambio de las reglas de explotación, que previsiblemente se lleve al Consejo Nacional del Agua en diciembre, “supone un verdadero crimen ecológico para estas tres importantes comunidades autónomas” y reclamó al Gobierno de Sánchez “que la ciencia sustituya a la ocurrencia”.

“Cortar diez millones de árboles, hurtando cien hectómetros cúbicos a Alicante, Murcia y Almería para enviarla a Portugal, que, en lugar de cien, recibe más de seis mil hectómetros cúbicos del Tajo, cuando el pacto con ellos es dos mil cuatrocientos, es una crueldad, es un Robin Hood inverso porque roban agua a los pobres -dijo- para dársela a aquellos que nadan en la abundancia”. Barrachina reclamó que no se cambien las reglas del trasvase, ni se aplique el aumento del caudal ecológico.

Durante el evento, en el que se ha presentado el informe técnico que desde la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía se ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase, Toni Pérez lamentó que las decisiones anunciadas por el Gobierno de España “con el presidente Sánchez a la cabeza, se plantean sin rigor científico alguno y serán una batalla perdida lamentablemente porque no nos quieren escuchar, pero hay que seguir dando la cara”. El mismo informe se presentó en octubre de la mano de Carlos Mazón y hace solo una semana por parte de la consejera de Agricultura de Murcia.

Toni Pérez, presidente de la Diputación atiende a los medios de comunicación en el MARQ tras la reunión con alcaldes / Jose Navarro

Barrachina señaló que el convencimiento de que tras presentar el borrador en junio el Gobierno quiere aprobar ahora las normas de explotación se deriva de que el Miteco ha solicitado a las comunidades autonónomas y entidades que tienen voz y voto en ese Consejo una actualización de los miembros que participarían en esa reunión. El conseller no ha querido abundar en qué medidas legales se pueden adoptar para frenar las reglas de explotación y propio Plan del Tajo vigente de las que se derivan. Hay que recordar que la Generalitat -en el anterior mandato del Consell de Ximo Puig- la Junta de Andalucía y la Región de Murcia- perdieron sus recursos en el Tribunal Supremo contra esa legislación hidrológica. Y que el alto tribunal solo tiene pendiente decidir por el recurso del SCRATS y el presentado por la Diputación de Alicante. Los antecedentes no son buenos.

A la reunión acudieron algunos representantes de municipios de la Vega Baja. Todos del PP. Sin embargo, la asistencia, que fue mayoritaria pero no unánime. Acudieron el teniente alcalde de Orihuela, Víctor Valverde, y la vicealcaldesa de Torrevieja, Rosario Martínez, además, entre otros, los acaldes y alcaldesas de Albatera, Cox, Catral, Benejúzar y Jacarilla.

Por su parte el PSOE de la Vega Baja se pronunciaba el martes a última hora sobre este encuentro tachándolo de "propaganda" y asegurando que solo propone el enfretamiento y la "guerra del agua catastrofista".

