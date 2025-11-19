Segurlab acerca la salud laboral a las puertas de cada centro de trabajo

Segurlab, que en mayo del próximo año cumplirá 25 años en el sector, fomenta una cultura sólida de seguridad y salud en el entorno laboral. Desde sus inicios, la empresa ha mantenido una apuesta clara por la innovación, incorporando las tendencias más recientes en prevención de riesgos laborales y participando activamente en congresos y formaciones especializadas. Esta presencia constante en espacios profesionales le ha permitido aportar nuevas ideas, metodologías y estrategias orientadas a mejorar los indicadores de salud y seguridad en las empresas con las que trabaja.

Su misión principal es acompañar a las organizaciones en la definición, desarrollo e implantación de políticas de seguridad y salud laboral acordes con las necesidades de cada dirección. Esta labor incluye desde el diseño de planes preventivos hasta su puesta en marcha y difusión interna, siempre con un enfoque personalizado que prioriza la escucha activa y la resolución de necesidades específicas. El compromiso con cada cliente es absoluto y constituye uno de los pilares distintivos de Segurlab.

La compañía ofrece soluciones integrales en ámbitos esenciales para la prevención de riesgos laborales: seguridad en el trabajo, ergonomía, psicosociología aplicada, higiene industrial y vigilancia de la salud. Este enfoque multidisciplinar permite abordar los riesgos desde una perspectiva global, garantizando condiciones laborales óptimas y contribuyendo al bienestar de los trabajadores.

Reconocimientos médicos

Uno de los avances más valorados por sus clientes es la implantación de cinco unidades móviles de reconocimientos médicos, acreditadas y equipadas para realizar exámenes en las propias instalaciones de las empresas. Estas unidades eliminan la necesidad de desplazamientos, reducen tiempos muertos y proporcionan una mayor comodidad a los trabajadores, especialmente en compañías situadas lejos de centros médicos. Con este servicio, Segurlab logra acercar la vigilancia de la salud a cualquier entorno profesional, reforzando la eficacia y accesibilidad de su labor preventiva.

Además de estas actuaciones, la empresa realiza evaluaciones exhaustivas de los puestos de trabajo para identificar posibles riesgos para la salud. Este análisis se complementa con formaciones específicas dirigidas a los trabajadores, centradas en primeros auxilios, promoción de la salud e información sanitaria. De este modo, Segurlab no solo detecta y controla riesgos, sino que también impulsa el conocimiento y la capacitación del personal para crear entornos laborales más seguros, preparados y conscientes.

La compañía se mantiene como un referente en seguridad laboral gracias a su capacidad para innovar, su orientación al cliente y su firme vocación por mejorar la calidad del trabajo en cualquier sector empresarial