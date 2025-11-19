Torrevieja acogerá el Campeonato del Mundo de Fútbol Sala FEDDI en diciembre
El torneo internacional vuelve a España 17 años después
Torrevieja será por primera vez sede del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual).
Del 29 de noviembre al 8 de diciembre se celebrará este evento internacional que por primera vez se celebra en España. “Es el regreso de un campeonato del mundo de esta federación a nuestro país tras 17 años, desde 2008”, explica la nota de prensa del Ayuntamiento de Torrevieja.
En este mundial competirán Polonia, Portugal, Francia, Japón, España y un Equipo Neutral, que compondrán un total de 92 integrantes (66 deportistas y 26 entrenadores).
Programa del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala FEDDI en Torrevieja
Los partidos se disputarán los días 2, 3, 4, 6 y 7 de diciembre en las instalaciones del Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”.
Por su parte, la ceremonia inaugural y la de clausura tendrán lugar en el Casino de Torrevieja. Tras la inauguración oficial, los equipos participantes protagonizarán un desfile por las calles de la ciudad, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar del ambiente festivo y deportivo de este evento internacional.
