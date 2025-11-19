Torrevieja impulsa un gran parque de 70.000 metros cuadrados en el Sector 25

El Ayuntamiento de Torrevieja pone en marcha el proyecto de ejecución de la nueva zona verde del Sector 25, una de las actuaciones más ambiciosas de los últimos años en la ciudad. El plan supone la creación de un gran parque de 70.000 metros cuadrados y 900 metros lineales de longitud, convirtiéndose en uno de los espacios verdes más extensos del municipio y el de mayor tamaño incluido en el actual contrato municipal de mantenimiento de zonas verdes.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de doce meses, estará desarrollado por Actúa Servicios Medioambiente S.L., empresa adjudicataria del contrato municipal de zonas verdes. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha anunciado que la nueva infraestructura estará completamente terminada para las Navidades de 2026.

Un pulmón verde pensado para integrarse con los residenciales a los que acompaña. / .

La parcela se ubica al norte de los residenciales Bella Vista, Vista Sal y Salinas Beach, delimitada por la Carretera Nacional N-332 al norte y este; la Avenida Asociación Víctimas del Terrorismo al sur y oeste; la Calle César Mateo Cid al sur y este; y la Calle Cecilio Gallego Alaminos al norte y oeste.

Un pulmón verde para la vida cotidiana

El Ayuntamiento define el nuevo parque como un pulmón verde pensado para integrarse con los residenciales a los que acompaña, configurándose como un espacio semiurbano, accesible y emblemático. El diseño contempla accesos inclusivos, una gran entrada principal situada en la zona sur y tres accesos rodados secundarios distribuidos por el perímetro, conectados mediante pequeños viales correspondientes a la prolongación de las calles Ginés Saura Sánchez y Rosa Díez González.

Estanque. / .

Los accesos se articularán en torno a un paseo central de gran formato y un recorrido circular que facilitará el tránsito entre las diferentes zonas temáticas. Entre las áreas previstas destacan espacios infantiles de gran tamaño, una tirolina, un parque infantil de educación vial, zonas de calistenia y gimnasia, así como pistas deportivas al aire libre, incluyendo una pista de basket 3x3 y una mini pista de fútbol sala. El parque contará también con un área de picnic, una zona canina con circuito de agility, un kiosco de descanso y aseos autolimpiables de última generación, los primeros de este tipo que se instalarán en un parque público de Torrevieja.

Equipamiento urbano sostenible y de calidad

El proyecto apuesta por un equipamiento urbano moderno y sostenible. El mobiliario será reciclado, la iluminación utilizará tecnología LED y los pavimentos se basarán en materiales naturales como adoquín, gravilla, jabre, albero y superficies de caucho en las zonas de juegos. Además, se instalarán fuentes de agua potable, especialmente en espacios destinados a niños y niñas.

Minipista de fútbol sala. / .

La concejal de Parques y Jardines, Concha Sala, señalado que el parque dispondrá inicialmente de velas de sombra y otros elementos provisionales mientras el arbolado crece y aporta sombra natural. Sala subraya que el diseño se basa en criterios de confort climático, fomento de la biodiversidad y uso eficiente de recursos, con un sistema de riego de alta eficiencia y telegestión, y la prioridad de especies mediterráneas y xerófitas.

Más de 23.000 arbustos y 700 árboles

La propuesta paisajística es uno de los pilares del proyecto. El parque del Sector 25 incorporará más de 23.000 unidades arbustivas y unas 700 especies arbóreas y arbustivas singulares, además de 95 palmeras. Entre las especies seleccionadas figuran olivos, encinas, algarrobos, lentiscos, cipreses, pinos carrascos, grevilleas, moreras y plátanos de sombra. Completarán el conjunto arbustivas y aromáticas como lavandas, romeros, salvias y tomillos, que favorecerán la biodiversidad y contribuirán a un entorno más equilibrado y resistente al clima local.

Zona de calistenia y gimnasia. / .

El Ayuntamiento destaca que esta actuación generará un impacto positivo en cuatro dimensiones: social, como espacio intergeneracional de convivencia; sanitaria, al promover la actividad física y la vida al aire libre; ambiental, por el incremento de la masa verde urbana y la mejora de los ecosistemas locales; y económica, fortaleciendo la revalorización del entorno y el atractivo turístico del área.

Con este proyecto, Torrevieja refuerza su apuesta por un urbanismo sostenible y orientado al bienestar ciudadano. La nueva zona verde del Sector 25 se perfila como un futuro referente social y ambiental para toda la comarca.