Torrevieja presenta los Family Concerts de la Casanovas Orquesta para 2026

El Ambigú del Teatro Municipal de Torrevieja acogió la presentación de la programación de Family Concerts que la recién creada Casanovas Orquesta ofrecerá durante el primer semestre del próximo año.

El programa fue presentado por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada; el director de la Casanovas Orquesta, José F. Sánchez; la representante de Art Culture System Box, Julia Vicedo; y Adrián Barbudo, director comercial de MPC Group, patrocinador principal.

Son tres citas programadas en el mismo escenario para domingos a las 12:00 horas —el 25 de enero (Música e instrumentos del mundo, con la participación del actor Iván Gisbert), el 15 de marzo (Sonrisas y lágrimas “Musical”, junto a la cantante María Sabater) y el 10 de mayo (Un conciertazo para todos)—,

Conciertos

En el primer concierto, "Música e instrumentos del mundo", se hará un recorrido musical por todos los instrumentos de la orquesta, sus posibilidades, así como interpretación de obras características en las que el compositor ha plasmado claramente su idea musical (Estaciones de Vivaldi, etc.); con esta propuesta, el público se acercará a los instrumentos y a la música de una forma fácil y, a la vez, profunda.

Cartel anunciador de uno de los conciertos / INFORMACION

El segundo, "Sonrisas y lágrimas Musical”, consiste en un concierto para toda la familia en el que se desarrolla la historia sobre la famosa película Sonrisas y lágrimas, incorporando una selección de sus canciones más populares.

En el último, "Un conciertazo para todos", se realizará un recorrido por obras emblemáticas que nos trasladarán desde pequeños fragmentos de ópera, hasta piezas bailables como valses y marchas, hasta llegar a un repertorio popular, que sin darnos cuenta nos llevará a momentos de nuestra vida cotidiana; los asistentes más jóvenes incluso tendrán la oportunidad de participar activamente en un concierto pensado para todas las edades.

Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal o en la página web de Cultura Torrevieja a través de los siguientes enlaces:

https://culturatorrevieja.com/evento/orquesta-casanovas-musica-e-instrumentos-del-mundo/

https://culturatorrevieja.com/evento/orquesta-casanovas-sonrisas-lagrimas-musical/

https://culturatorrevieja.com/evento/orquesta-casanovas-un-conciertazo-para-todos/

Exposición itinerante

Paralelamente, la Asociación Francisco Casanovas, promotora de la orquesta, continúa con su exposición itinerante "Una vida de película", cuyo próximo destino será Barcelona, y prepara actividades conmemorativas por el 40º aniversario del fallecimiento del maestro Francisco Casanovas, que se darán a conocer próximamente.

José F. Sánchez ha resaltado lo positivo que es este proyecto para acercar la música a personas de todas las edades y también a los niños, y el buen momento de la Asociación Francisco Casanovas, que cuenta con más de 300 socios, con el apoyo de varios patrocinadores, en especial del patrocinador principal MPC-Group, con la presidencia y dirección honoríficas de los Maestros Zubin Mehta y Enrique García Asensio