Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Un barco se ha incendiado este jueves en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa. La embarcación se encontraba en dique seco. En concreto, en el varadero, ya que estaba siendo objeto de tareas de reparación.

El incendio solo ha afectado a este barco, sin que se haya propagado al resto de embarcaciones de la instalación portuaria, pese a las complicaciones que entrañan tanto los materiales como el combustible.

Gracias a una rápida y efectiva intervención por parte de los bomberos, que han recibido el aviso a las 7.20 horas y han dado por concluida la intervención a las 11.14 horas sin que se hayan tenido que lamentar heridos, solo daños materiales.

En junio del año pasado, en el mismo puerto se podujo una explosión de un barco de una empresa de alquiler. El SAMU atendió a una persona con quemaduras graves, un operario de 35 años que estaba limpiando la sentina de la embarcación cuando se produjo la detonación probablemente por acumulación de gases, causándole graves quemaduras en mitad del cuerpo, de cintura para abajo.

El herido, que estaba consciente, fue trasladado en helicóptero medicalizado a la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia.

La Guardia Civil, que se personó al tratarse de un accidente laboral, investigó la causa de la explosión. Hasta el lugar también acudió la Policía Local, que intervino desde el primer momento, e incluso el Consorcio Provincial de Bomberos desplazó desde el parque de Torrevieja una bomba urbana pesada, aunque a su llegada el fuego había sido extinguido con un extintor.

El equipo médico también asistió a otra persona, de 37 años, con quemaduras leves en la cara, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Torrevieja.

Según fuentes municipales, este último herido y otro más, también con quemaduras leves, eran dos clientes de la empresa de alquiler de barcos que opera en Cabo Roig.

Solo pocos días después se produjo otro incendio en el motor de una embarcación recreativa amarrada en ese caso en el puerto deportivo Marina Internacional, junto a la playa del Acequión de Torrevieja, lo que provocó una espesa humareda visible desde toda la fachada marítima de la ciudad y el centro del casco urbano.

El fuego, también ayudado por el tipo de material con el que están construidos los cascos de estos veleros, se extendió por la embarcación recreativa rápidamente. El velero sufrió graves daños materiales en casi toda su eslora.

El personal de Marina Internacional actuó rápidamente para extinguir las llamas, aunque también se desplazaron medios de los bomberos del Consorcio Provincial del parque de Torrevieja, además de efectivos de la Policía Local.