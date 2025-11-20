La CHS invertirá 12 millones en la vigilancia de las presas destinadas a evitar inundaciones en la cuenca del Segura

La dirección general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha anunciado la licitación para la contratación de servicios de mantenimiento, conservación y ayuda a la explotación de una veintena presas de titularidad estatal gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A en varios municipios de la demarcación del Segura. La mayor parte son embalses de laminación para rebajar el impacto de las riadas, aunque alguna de ellas también la función de reservar agua para riego.

Los trabajos incluyen tanto a las presas y sus embalses, como a todas sus instalaciones anejas. Los trabajos a realizar abarcan el mantenimiento, conservación y vigilancia de la obra civil, equipos y sistemas complementarios, así como los de reparación y reforma que se han evaluado como necesarios, con la finalidad de mantener "los niveles de seguridad requeridos y garantizar la operatividad de todas las instalaciones".

Embalse de Santomera / TONY SEVILLA

Santomera

La actuación con más incidencia en la Vega Baja por proximidad -está a escasos kilómetros con el límite de Orihuela- es la que afecta al embalse de Santomera, una presa de laminación que recoge los caudales de la rambla Salada y, en caso de lluvias torrenciales parte de los derivados de la rambla del Chícamo-Abanilla, que tiene su tramo final en Benferri y Orihuela.

En la dana de Santa María de septiembre de 2019 vio colmatada su capacidad en solo 48 horas, pasando de reservar poco más de 2 hectómetros cúbicos a 21. En aquel episodio uno de los aliviaderos no se pudo abrir y el agua estuvo a punto de rebasar la zona de coronación.

Después, uno de los tramos del canal de desagüe que desembocaba en el azarbe del Merancho y el Segura, se hundió. También se contempla el mantenimiento de presas de laminación del Guadalentín, un afluente prácticamente sin caudal continuo la mayor parte del año pero extremadamente peligroso para la Vega Baja en caso de avenida. Aunque las consecuencias de aquella riada fueron catastróficas lo hubieran sido más todavía si esta presa, pese a los fallos, no hubiera ejercido su función.

Los trabajos se centran en a auscultación de las presas, que es el término técnico para definir la monitorización de las embalses que permite evaluar su estado, asegurar su seguridad y detectar anomalías de forma temprana durante toda su vida útil para evaluar parámetros críticos como desplazamientos, presiones, y vibraciones, para prevenir riesgos.

En concreto, los pliegos de condiciones describen que realizará un informe integral sobre la situación actual de las presas, con énfasis en la evaluación técnica del sistema de auscultación, complementado con un inventario detallado de las instalaciones, equipos y materiales disponibles, a fin de disponer de un diagnóstico preciso del estado físico y operativo del conjunto.

Sobre esta base, se elaborará el Programa anual de mantenimiento y conservación, diseñado conforme a los criterios establecidos en las normas de explotación de las presas, garantizando la preservación de su funcionalidad y seguridad estructural.

Programa de vigilancia

En paralelo, se definirá el programa anual de vigilancia, inspección y auscultación, calibrado según las características específicas de cada obra y el estado de sus dispositivos de medición, asegurando una monitorización eficaz y adaptada a las condiciones reales. También se ejecutarán tareas de apoyo técnico destinadas a la digitalización y puesta al día de la documentación del archivo técnico de las presas, en cumplimiento de las disposiciones del Real Decreto 264/2021.

El contrato se ha dividido en tres lotes. El Lote 3 contiene a las instalaciones de la presa de José Bautista Martín, del Paretón, de Santomera, de Valdeinfierno y de Puentes.El valor estimado de este tercer lote, IVA excluido, es de 3.760.768,93 euros. Todos los lotes tienen un plazo de ejecución de 24 meses desde el momento de la formalización de los contratos.

El Lote 1 incluye las presas de los embalses de la Presa de El Morrón, de La Rambla del Moro, del Judío, del Cárcabo, de Alfonso XIII, del Argos, de La Risca, y de Moratalla. Este Lote tiene un valor estimado, de 4.767.787,84 euros.

Por su parte, el Lote 2 incluye las presas de los embalses de la Cierva, de Los Rodeos, de Doña Ana, de Pliego, del Bayco u Ortigosa, de Los Charcos, y del Boquerón. Aquí, el valor estimado es de 4.230.627,73 euros.