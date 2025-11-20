Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía pide el ingreso en un centro de menores en régimen cerrado para el presunto autor de una agresión con arma blanca a un joven de 16 años en Torrevieja

La víctima, que recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en el brazo, se encuentra fuera de peligro

Zona de la avenida de las Cortes Valencianas de Torrevieja donde tuvo lugar el apuñalamiento

D. Pamies

Loreto Mármol

P. Cerrada

La Fiscalía de Menores ha pedido el ingreso en un centro de menores en régimen cerrado para el presunto autor de una agresión con arma blanca a otro menor en Torrevieja. Los hechos se produjeron este miércoles sobre las 14 horas en la avenida de las Cortes Valencianas, a la altura del KFC.

El agresor le asestó a la víctima, de 16 años nacido en República Dominicana, dos puñaladas, una en el pecho y otra en el brazo, donde se le quedó incrustada la hoja del cuchillo, por lo que tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Universitario de Torrevieja para extraérselo.

Según fuentes consultadas, habían tenido un incidente días antes, por lo que quedaron ese día para saldar cuentas, uno de ellos portando el cuchillo con el que apuñaló a la víctima, que se encuentra bien, sin que haya habido complicaciones, según fuentes municipales.

Las mismas fuentes indicaron que la Policía Local detuvo al presunto autor, que fue entregado posteriormente para su custodia a la Guardia Civil e inicio de la instrucción de las diligencias.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja está investigando esta agresión en la que ambos implicados son dos menores de edad alumnos del IES Las Lagunas, que se encuentra a escasos metros de donde se produjeron los hechos, si bien, detallaron las mismas fuentes, no hay indicios de que se trate de acoso escolar

El detenido ha sido presentado este jueves ante la Fiscalía de Menores, que ha pedido su internamiento en un centro de menores.

