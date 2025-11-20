Orihuela Cultural niega que haya "opacidad" y rinde cuentas

Solo un día después de que la oposición pusiera bajo lupa a la empresa municipal Orihuela Cultural por "opacidad" a la hora de entregar a los consejeros documentación obligatoria que le habían requerido, la gerente de la sociedad que gestiona los museos de la ciudad y el Teatro Circo, Nuria Masip, ha respondido al escrito de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, que le daba un plazo de diez días hábiles, negando que no se le haya trasladado la información solicitada.

Así, ha querido dejar claro que "la empresa implantó en abril Gestiona, una plataforma tecnológica que facilita la tramitación electrónica y la gestión documental en la Administración pública en aras de la transparencia y la gestión", además de responder punto por punto a los requerimientos, pese a que también indica que, según los estatutos, la "no es competencia de esta gerencia ni tiene obligación alguna de dar cuenta o informar a los consejeros fuera del órgano del consejo de administración".

En este sentido, subraya que la gerencia ha informado a los consejeros en los distintos consejos de administración de todo cuanto se ha solicitado, "siempre en tiempo y forma", habiéndose celebrado desde mayo del año pasado, cuando asumió el cargo, 14 reuniones.

Por ejemplo, indica, en la del pasado 29 de octubre se dio cuenta de la situación laboral de la empresa, "desglosando con detalle los aspectos que ahora solicitan". Además, prosigue, se les facilitó por medio de correo electrónico el 11 de octubre de 2024 los puestos de trabajo y su remuneración, además de las diferentes bolsas de trabajo en activo.

Plantilla

Asimismo, detalla hasta ocho actas de reuniones en las que se resuelven dudas sobre personal. "Cualquier nuevo requerimiento de información será oportunamente contestado en el próximo consejo de administración, tal y como se viene realizando de manera ordinaria", prosigue.

También alude a que se está negociando un convenio colectivo de empresa que podría modificar los puestos y las retribuciones, de lo que "se dará oportuna cuenta en su momento oportuno".

En cuanto al certificado que acredite que la gerente ha dejado de cobrar el complemento como secretaria técnica, detalla que en el consejo de administración del 20 de mayo de 2024 y del pasado 17 de febrero se informó de la situación laboral conforme a los estatutos públicos vigentes de la sociedad, además de que está en curso la convocatoria del proceso selectivo para la contratación de la gerencia.

Sobre los currículums y la baremación del personal que ha entrado a formar parte de la mercantil a través de Labora, informa de que fueron ocho "de urgencia". En la actualidad, "todos los contratados son trabajadores que están en las bolsas de trabajo publicadas desde el pasado 31 de octubre, a excepción de los auxiliares de biblioteca, que tienen un contrato cubriendo excedencias".

Causas judiciales

Por otra parte, incide en que el pasado 29 de octubre dio cuenta tanto de las causas judiciales abiertas contra la mercantil por parte de trabajadores como de la amonestación a una trabajadora, insistiendo en que la potestad de dirección y amonestación del personal recae en la gerencia de la empresa en virtud de lo dispuesto en los estatutos: "Ejercer la jefatura directa e inmediata de todo el personal al servicio de la sociedad, nombrando y separando el personal de plantilla, imponiendo las sanciones que estime procedentes, informando de ello al consejo de administración".