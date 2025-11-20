Agamed supera los 129.000 clientes y abastece a una población equivalente a 258.000 habitantes en Torrevieja

Agamed ha superado los 129.000 clientes en Torrevieja con una población abastecida equivalente de 258.000 habitantes durante todo el año. Son los datos que refleja su informe anual de desarrollo sostenible. Un documento que la empresa da a conocer a año vencido sobre el ejercicio anterior, el 2024, y en el que hace una extrapolación del número de residentes por vivienda de dos personas por cada alta en el servicio.

Es la cifra más realista que se puede ofrecer sobre la población real asentada de forma estable en la ciudad durante todo el año. Aparte quedan los picos de población estacional que en los periodos vacacionales disparan el consumo. El Instituto Nacional de Estadística (INE), la que se emplea para los cálculos oficiales, refleja 94.800 habitantes a 1 de enero de 2025, y el padrón local roza en estos momentos los 110.000 residentes.

Agamed, participada en un 74 % por Hidraqua (Veolia) y un 26 % por el Ayuntamiento, ha ganado 3.581 clientes en los últimos cinco años. Tras un aumento significativo en 2019 y el estancamiento de esas cifras durante los años 2020 y 2021 a raíz de la pandemia, el aumento de altas se acelerado en los dos últimos años.

Consumo de agua

El mismo documento señala que Torrevieja ya consume 10,3 hectómetros cúbicos de agua al año solo de agua de "boca", de la que sale del grifo y la ducha. Por ofrecer una equivalencia: supondría vaciar en un año un embalse de Guadalest lleno al 80 %. El consumo de agua también ha experimentado un incremento en los últimos años. De 8,81 en 2019 a los 10,3 hectómetros actuales, aunque en este caso la subida es mucho menor a la del incremento anual de población durante el mismo periodo, lo que apunta a un consumo y ahorro mayor de las familias y una eficiencia importante de la red frente a fugas y pérdidas.

El agua que consumen los torrevejenses la adquiere Agamed a la Mancomunidad de Canales del Taibilla con una tarifa de 0,69 euros el metro cúbico y tiene tres orígenes: el río Taibilla, afluente albaceteño del Segura, del trasvase Tajo-Segura y de la desalación en proporción equilibrada en torno a un 30 % cada una en todo el terriotorio de la demarcación de la Cuenca del Segura, aunque la mayor parte de la que se consume en Torrevieja procede de las aguas desalsadas y reservadas del Tajo que almacena el embalse de La Pedrera. El precio que pagan los usuarios se compone de ese coste, que es el mismo desde 2015, y el de mantenimiento y gestión del propio servicio.

Parque inundable y skateboard en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Una constante en la gestión de Agamed desde que es concesionaria del servicio en Torrevieja -comenzó la concesión en 1998- es la eficacia en la regeneración del agua residual. En 2024 entraron 7,3 hectómetros cúbicos a la depuradora, que también administra la misma empresa por contrato de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (EPSAR). El cien por cien se destina al riego agrícola del Campo de Salinas en el entorno de la laguna de Torrevieja y Orihuela Costa y los campos de golf del litoral oriolano con una de las primeras depuradoras de la Comunidad Valenciana que pusieron en marcha el tratamiento terciario. Además, de esa depuradora se valorizan como compost y combustible 10.822 toneladas de lodos.

Sin embargo, el Ayuntamiento no puede emplear el agua regenerada que procede del consumo de sus propios vecinos para regar sus 300 zonas verdes -lo hace con agua potable- porque el volumen de agua tratado en la depuradora es inferior al que tienen concedido las comunidades de regantes por autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura: el cien por cien del agua regenerada debe ir a esos concesionarios.

La misma depuradora recoge excedentes de aguas residuales del término vecino de Orihuela ante la incapacidad de la depuradora del litoral oriolano de asumir todos los caudales y también por falta de infraestructuras de bombeo suficientes. Sin embargo, el informe de Agamed no recoge cuánto del volumen total de lo que trata la depuradora oriolana, que se ha ampliado con una inversión muy insuficiente de cinco millones de euros, procede de las urbanizaciones oriolanas.

Red de pluviales

Más datos que refleja el nuevo informe: Torrevieja cuenta con una red de alcantarillado de 333 kilómetros, y la de pluviales, que recoge en una infraestructura separada las de lluvia para evitar inundaciones, ya supera los 31. También ha aumentado sustancialmente en los tres últimos años la capacidad de zonas de amortiguación y laminación de avenidas en episodios de lluvias torrenciales: 53.000 metros cúbicos entre los dos parques inundables de Doña Inés y Torrealmendros y las balsas de laminación de Las Torretas y La Hoya. Aunque red de pluviales y balsas de amortiguación siguen siendo muy insuficientes, tal y como se demostró el pasado mes de octubre tras la descarga de 80 litros por metro cuadrado en 24 horas, que desbordó las balsas de La Hoya y Doña Inés.

Beneficios

Desde 2023 la empresa mixta elude incorporar en este informe, que también se justifica por dar transparencia a su gestión, la cifra de negocio anual -el total de sus ingresos- que hacía constar en el documento y en que un año antes, en 2022, situaba en 23 millones de euros, con aproximadamente dos de beneficios.

La cifra de beneficios aumentó a 2,3 millones de euros en 2024 de los que 582.967 euros corresponden al Ayuntamiento de Torrevieja. Porque los presupuestos municipales sí recogen -obligatoriamente- la parte del ingreso del 26 % de dividendos de ese beneficio que corresponde al municipio. La empresa asegura que cuenta con 205 proveedores de la Comunidad Valenciana a los que adquirió bienes por más de cinco millones de euros al año. Y en sustitución de la cifra de negocio cita el valor económico distribuido: 30,8 millones de euros, concepto que abarca la suma partidas económicas como salarios, pagos a proveedores y pagos de impuestos distribuidos por la empresa.

Agamed, que cuenta con una plantilla de cien personas, reserva un espacio preferente en esa memoria, hecha publica por Eduardo Dolón y la gerente adjunta de la empresa, Gemma Cruz, a la dimensión social y el "compromiso de la socidad" de la empresa, donde se destaca que en los últimos diez años con 2,4 millones de euros destinados a fondos sociales.