ORIHUELA
Suspenden por tercera vez el juicio al alcalde Vegara acusado de fraude fiscal
El nuevo señalamiento retrasa la vista oral a mayo y junio de 2026, por un problema médico de la magistrada que aplaza un proceso en el que la Fiscalía pide siete años de cárcel al primer edil y tres empresarios por hechos ocurridos hace dos décadas, cuando no tenía vinculación con la política
El Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela ha suspendido la vista oral en la que se iba a enjuiciar al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y otros cuatro empresarios por fraude fiscal. Lo hace hasta mayo y junio de 2026. La Fiscalía pide una pena de siete años de cárcel para los encausados.
El juicio se ha suspendido en las dos sesiones que estaban previstas, tanto la de este viernes 21, como la del próximo viernes 28 de noviembre, debido a que persiste el problema médico de la magistrada, que ya obligó a suspenderlo el viernes de la semana pasada, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La nueva fecha de señalamiento será los días 22 y 29 de mayo y el 5 de junio, según han indicado las mismas fuentes. Se trata de la tercera ocasión en que se señala fecha para el juicio.
Hace veinte años
La vista oral fue aplazada hace diez meses por la misma sala ante la imposibilidad de acudir del abogado del regidor por enfermedad. La magistrada juez dispuso este señalamiento junto a dos sesiones más durante el mes de noviembre. Aplazó la primera jornada. Los hechos ya investigados que van a juicio tuvieron lugar en 2005, antes de que Vegara estuviera vinculado a la política local.
La Fiscalía pide a Vegara, como empresario, consejero delegado y apoderado de ITV Vega Baja, junto a otros tres encausados -dos de ellos de la misma mercantil ITV-, una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades.
Según el escrito de acusación, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las "maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos", de la que Vegara sigue siendo uno de sus responsables.
La apertura de juicio oral trascendió justo días antes de que presentara su candidatura a la alcaldía de Orihuela en 2023. Hasta ese momento ni el propio Vegara ni el Partido Popular habían informado de la investigación judicial que afectaba al cabeza de lista.
Sin conformidad
El alcalde descartó antes y en el mismo momento del aplazamiento cualquier acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
El Partido Popular aseguró días antes de la comparecencia de Vegara en el juzgado el pasado enero que le había abierto un expediente disciplinario una vez que se conoció el señalamiento de juicio. Una decisión de trámite que figura en los estatutos del partido.
